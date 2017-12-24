美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货转为净空仓--CFTC

路透12月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货空仓高于多仓，为4月中 以来首见。 CFTC最新数据显示，12月19日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净空仓为44,230口。 之前一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为44,741口。 10年期公债持仓转变之际，正值本周收益率曲线趋陡，因交易员出售 长期公债、买入短期公债。 交易员和分析师表示，美国本周国会通过了30年来最大的税法改革， 这料将促使收益率曲线趋陡。 据估计，美国总统周五签署立法的这项税改计划或将提振经济，但也 会导致美国未来10年债务增加近1.5万亿(兆)美元。经济增长加快和债务 增加的前景，降低了持有较长期公债的吸引力。 现货市场方面，10年期公债收益率周四触及九个月最高 点2.504%。 投机客所持美国两年期公债期货净空仓周二小幅增至178,628口，30 年期公债期货净多仓触及104,347口的纪录高位。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 404,609 407,705 空头仓位 583,237 578,145 净仓位 -178,628 -170,440 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 568,836 563,573 空头仓位 946,783 888,570 净仓位 -377,947 -324,997 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 685,295 791,302 空头仓位 729,525 746,561 净仓位 -44,230 44,741 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 202,900 207,452 空头仓位 98,553 106,542 净仓位 104,347 100,910 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 59,806 54,091 空头仓位 166,179 160,617 净仓位 -106,373 -106,526 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 957,890 976,681 空头仓位 3,380,920 3,438,917 净仓位 -2,423,030 -2,462,236 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 116,921 106,008 空头仓位 191,891 192,788 净仓位 -74,970 -86,780 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)