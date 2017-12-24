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美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货转为净空仓--CFTC
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#债券
December 24, 2017 / 11:57 PM / 2 days ago

美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货转为净空仓--CFTC

2 分钟阅读

    路透12月22日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货空仓高于多仓，为4月中
以来首见。

    CFTC最新数据显示，12月19日止当周，投机客持有的美国10年期公债
 期货净空仓为44,230口。
    
    之前一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为44,741口。
    
    10年期公债持仓转变之际，正值本周收益率曲线趋陡，因交易员出售
长期公债、买入短期公债。
    
    交易员和分析师表示，美国本周国会通过了30年来最大的税法改革，
这料将促使收益率曲线趋陡。
    
    据估计，美国总统周五签署立法的这项税改计划或将提振经济，但也
会导致美国未来10年债务增加近1.5万亿(兆)美元。经济增长加快和债务
增加的前景，降低了持有较长期公债的吸引力。
    
    现货市场方面，10年期公债收益率周四触及九个月最高
点2.504%。
    
    投机客所持美国两年期公债期货净空仓周二小幅增至178,628口，30
年期公债期货净多仓触及104,347口的纪录高位。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
           12月19日当周         前一周
 多头仓位        404,609       407,705
 空头仓位        583,237       578,145
 净仓位         -178,628      -170,440
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位        568,836      563,573
 空头仓位        946,783      888,570
 净仓位         -377,947     -324,997
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位        685,295      791,302
 空头仓位        729,525      746,561
 净仓位          -44,230       44,741
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位        202,900      207,452
 空头仓位         98,553      106,542
 净仓位          104,347      100,910
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
           12月19日当周       前一周
 多头仓位         59,806      54,091
 空头仓位        166,179     160,617
 净仓位         -106,373    -106,526
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         957,890     976,681
 空头仓位       3,380,920   3,438,917
 净仓位        -2,423,030  -2,462,236
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位        116,921      106,008
 空头仓位        191,891      192,788
 净仓位          -74,970      -86,780
 
 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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