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美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净空仓下降--CFTC
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#债券
January 7, 2018 / 7:19 AM / 2 days ago

美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净空仓下降--CFTC

2 分钟阅读

    路透1月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净空仓从3月以来的最高水
准下滑。
    
    CFTC最新数据显示，1月2日止当周，投机客持有的美国10年期公债 
期货净空仓为75,840口。
    
    之前一周投机客持有的净空仓为83,666口，这是自2017年3月21日止
当周创下100,354口净空仓以来的最高水准。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
              1月2日当周        前一周
 多头仓位        410,668       405,190
 空头仓位        648,593       596,619
 净仓位         -237,925      -191,429
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
              1月2日当周       前一周
 多头仓位        556,440      522,908
 空头仓位        995,662      947,223
 净仓位         -439,222     -424,315
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
              1月2日当周       前一周
 多头仓位        660,245      636,113
 空头仓位        736,085      719,779
 净仓位          -75,840      -83,666
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
              1月2日当周       前一周
 多头仓位        193,768      188,382
 空头仓位        110,008      103,631
 净仓位           83,760       84,751
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
              1月2日当周      前一周
 多头仓位         57,863      51,436
 空头仓位        164,070     162,746
 净仓位         -106,207    -111,310
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
               1月2日当周      前一周
 多头仓位         896,163     953,334
 空头仓位       3,523,820   3,391,889
 净仓位        -2,627,657  -2,438,555
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
              1月2日当周       前一周
 多头仓位        129,886      141,549
 空头仓位        222,400      201,681
 净仓位          -92,514      -60,132
 
 (完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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