美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净空仓下降--CFTC

路透1月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净空仓从3月以来的最高水 准下滑。 CFTC最新数据显示，1月2日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净空仓为75,840口。 之前一周投机客持有的净空仓为83,666口，这是自2017年3月21日止 当周创下100,354口净空仓以来的最高水准。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 410,668 405,190 空头仓位 648,593 596,619 净仓位 -237,925 -191,429 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 556,440 522,908 空头仓位 995,662 947,223 净仓位 -439,222 -424,315 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 660,245 636,113 空头仓位 736,085 719,779 净仓位 -75,840 -83,666 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 193,768 188,382 空头仓位 110,008 103,631 净仓位 83,760 84,751 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 57,863 51,436 空头仓位 164,070 162,746 净仓位 -106,207 -111,310 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 896,163 953,334 空头仓位 3,523,820 3,391,889 净仓位 -2,627,657 -2,438,555 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 129,886 141,549 空头仓位 222,400 201,681 净仓位 -92,514 -60,132 (完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)