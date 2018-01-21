全球汇市：最近一周投机客美元净空仓升至10月中以来最高--CFTC/路透

路透纽约1月19日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最 近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来最高。 1月16日止当周，美元净空仓规模为95.9亿美元，此前一周为88.5亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指 标显示，美元净空仓为118.0亿美元，高于之前一周的101.4亿美元。 美元指数周五升0.14%至90.665。周三该指数触及2014年12月以来最低水准。投 资者卖出美元，因预计更多央行将加入到美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息行列。多年 来，各国央行实施超宽松货币政策，以抗击2008年全球金融危机和随后出现的经济衰退。 美元指数本周料将连续录得第五个周线跌幅，创出2015年5月以来的最长连跌纪录。对 于美国政府可能关门的担忧，打击投资者人气。 路透数据显示，自7月中旬以来，投机客就对美元保持看空立场。一些分析师认为，在 美元空头仓位规模非常巨大的情况下，如果美元出现任何利多消息，就有可能引发轧空。 数据显示，英镑净多仓增至26,204口，达到2014年9月以来最高。 英镑兑美元最近几周上涨，交易商乐见欧盟发出的关于英国退欧谈判的积极言论。风险 偏好上升亦鼓励英镑多头增持英镑而卖出普遍疲弱的美元。 同时，投机客持有的芝加哥期权交易所(Cboe)比特币期货净空仓增至2,226口的新高， 之前一周是1,907口。 关于监管将会趋紧的担忧最近几日损及比特币价格，本周稍早首个Cboe比特币期约结算 ，为比特币空头带来丰厚回报。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓位 38,152 37,376 空头仓位 157,502 162,912 净仓位 -119,350 -125,536 欧元(125,000欧元为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓 254,344 242,053 位 空头仓 114,854 97,362 位 净仓位 139,490 144,691 英镑(62,500英镑为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓 84,661 85,039 位 空头仓 58,457 59,547 位 净仓位 26,204 25,492 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓 14,233 18,523 位 空头仓 35,339 40,445 位 净仓位 -21,106 -21,922 加元(100,000加元为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓 61,473 58,581 位 空头仓 43,917 41,120 位 净仓位 17,556 17,461 澳元(100,000澳元为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓 50,348 52,347 位 空头仓 40,274 46,889 位 净仓位 10,074 5,458 墨西哥披索(500,000披索为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓位 82,790 78,703 空头仓位 35,995 48,906 净仓位 46,795 29,797 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月16日当周 前一周 多头仓位 17,795 17,304 空头仓位 25,786 28,321 净仓位 -7,991 -11,017 图表：美元指数创2015年以来最长周线连跌纪录 reut.rs/2DP4e71 (完) (编译 张涛；审校 白云)