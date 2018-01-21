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January 21, 2018 / 2:10 AM / in 2 days

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓升至10月中以来最高--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约1月19日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最
近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来最高。
    
    1月16日止当周，美元净空仓规模为95.9亿美元，此前一周为88.5亿美元。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Moary Market)美元的总体净仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指
标显示，美元净空仓为118.0亿美元，高于之前一周的101.4亿美元。
    
    美元指数周五升0.14%至90.665。周三该指数触及2014年12月以来最低水准。投
资者卖出美元，因预计更多央行将加入到美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息行列。多年
来，各国央行实施超宽松货币政策，以抗击2008年全球金融危机和随后出现的经济衰退。
    
    美元指数本周料将连续录得第五个周线跌幅，创出2015年5月以来的最长连跌纪录。对
于美国政府可能关门的担忧，打击投资者人气。
    
    路透数据显示，自7月中旬以来，投机客就对美元保持看空立场。一些分析师认为，在
美元空头仓位规模非常巨大的情况下，如果美元出现任何利多消息，就有可能引发轧空。
    
    数据显示，英镑净多仓增至26,204口，达到2014年9月以来最高。
    
    英镑兑美元最近几周上涨，交易商乐见欧盟发出的关于英国退欧谈判的积极言论。风险
偏好上升亦鼓励英镑多头增持英镑而卖出普遍疲弱的美元。
    
    同时，投机客持有的芝加哥期权交易所(Cboe)比特币期货净空仓增至2,226口的新高，
之前一周是1,907口。
    
    关于监管将会趋紧的担忧最近几日损及比特币价格，本周稍早首个Cboe比特币期约结算
，为比特币空头带来丰厚回报。
    
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
            1月16日当周   前一周
 多头仓位   38,152        37,376
 空头仓位   157,502       162,912
 净仓位     -119,350      -125,536
 
    欧元(125,000欧元为1口)     
          1月16日当周   前一周
 多头仓   254,344       242,053
 位                     
 空头仓   114,854       97,362
 位                     
 净仓位   139,490       144,691
 
    英镑(62,500英镑为1口)       
          1月16日当周   前一周
 多头仓   84,661        85,039
 位                     
 空头仓   58,457        59,547
 位                     
 净仓位   26,204        25,492
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)       
          1月16日当周    前一周
 多头仓   14,233         18,523
 位                      
 空头仓   35,339         40,445
 位                      
 净仓位   -21,106        -21,922
 
    加元(100,000加元为1口)       
          1月16日当周     前一周
 多头仓   61,473          58,581
 位                       
 空头仓   43,917          41,120
 位                       
 净仓位    17,556         17,461
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          1月16日当周     前一周
 多头仓   50,348          52,347
 位                       
 空头仓   40,274          46,889
 位                       
 净仓位   10,074          5,458
 

    墨西哥披索(500,000披索为1口)       
           1月16日当周    前一周
 多头仓位  82,790         78,703
 空头仓位  35,995         48,906
 净仓位    46,795         29,797
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
           1月16日当周    前一周
 多头仓位  17,795         17,304
 空头仓位  25,786         28,321
 净仓位    -7,991         -11,017
 
    图表：美元指数创2015年以来最长周线连跌纪录 reut.rs/2DP4e71
    (完) (编译 张涛；审校 白云)
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