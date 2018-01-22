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January 22, 2018 / 12:52 AM / a day ago

美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓下降--CFTC

2 分钟阅读

    路透1月19日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓在本周稍早下降，当时指标10
年期公债收益率(殖利率)有望连续第三周录得上涨。
    
    CFTC最新数据显示，1月16日止当周，投机客持有的美国10年期公债 
期货净空仓为89,259口。
    
    之前一周的净空仓为196,853口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)        
          1月16日当   前一周
          周          
 多头仓   413,792     414,419
 位                   
 空头仓   704,434     682,041
 位                   
 净仓位   -290,642    -267,622
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  562,812     598,720
 空头仓位  1,049,072   1,042,485
 净仓位    -486,260    -443,765
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  650,652     561,307
 空头仓位  739,911     758,160
 净仓位    -89,259     -196,853
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  193,344     184,034
 空头仓位  126,243     126,243
 净仓位    67,101      66,737
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)    
           1月16日当   前一周
           周          
 多头仓位  54,978      64,293
 空头仓位  178,893     171,080
 净仓位    -123,915    -106,787
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)    
            1月16日当   前一周
            周          
 多头仓位   787,709     991,778
 空头仓位   3,459,896   3,533,032
 净仓位     -2,672,187  -2,541,254
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)    
             1月16日当   前一周
             周          
 多头仓位    163,640     115,417
 空头仓位    172,969     187,992
 净仓位      -9,329      -72,575
 (完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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