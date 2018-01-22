美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓下降--CFTC

路透1月19日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓在本周稍早下降，当时指标10 年期公债收益率(殖利率)有望连续第三周录得上涨。 CFTC最新数据显示，1月16日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净空仓为89,259口。 之前一周的净空仓为196,853口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓 413,792 414,419 位 空头仓 704,434 682,041 位 净仓位 -290,642 -267,622 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 562,812 598,720 空头仓位 1,049,072 1,042,485 净仓位 -486,260 -443,765 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 650,652 561,307 空头仓位 739,911 758,160 净仓位 -89,259 -196,853 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 193,344 184,034 空头仓位 126,243 126,243 净仓位 67,101 66,737 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 54,978 64,293 空头仓位 178,893 171,080 净仓位 -123,915 -106,787 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 787,709 991,778 空头仓位 3,459,896 3,533,032 净仓位 -2,672,187 -2,541,254 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 1月16日当 前一周 周 多头仓位 163,640 115,417 空头仓位 172,969 187,992 净仓位 -9,329 -72,575 (完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)