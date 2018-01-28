美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓增加--CFTC

路透1月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美 国10年期公债期货净空仓增加。当周指标10年期公债收益率(殖利率)升至三年半高位。 CFTC最新数据显示，1月23日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓为117,8 77口。 之前一周的净空仓为89,259口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓 415,984 413,792 位 空头仓 717,070 704,434 位 净仓位 -301,086 -290,642 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 1月23日当 前一周 周 多头仓位 612,262 562,812 空头仓位 1,047,269 1,049,072 净仓位 -435,007 -486,260 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓位 680,153 650,652 空头仓位 798,030 739,911 净仓位 -117,877 -89,259 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓位 204,496 193,344 空头仓位 148,765 126,243 净仓位 55,731 67,101 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 1月23日当 前一周 周 多头仓位 47,180 54,978 空头仓位 186,427 178,893 净仓位 -139,247 -123,915 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓位 729,675 787,709 空头仓位 3,569,594 3,459,896 净仓位 -2,839,919 -2,672,187 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 1月23日当周 前一周 多头仓位 181,408 163,640 空头仓位 188,936 172,969 净仓位 -7,528 -9,329 (完) (编译 李爽 审校 白云)