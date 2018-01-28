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January 28, 2018 / 7:38 AM / a day ago

美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓增加--CFTC

2 分钟阅读

    路透1月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美
国10年期公债期货净空仓增加。当周指标10年期公债收益率(殖利率)升至三年半高位。
    
    CFTC最新数据显示，1月23日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓为117,8
77口。
    
    之前一周的净空仓为89,259口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)        
          1月23日当周   前一周
 多头仓   415,984       413,792
 位                     
 空头仓   717,070       704,434
 位                     
 净仓位   -301,086      -290,642
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月23日当   前一周
           周          
 多头仓位  612,262     562,812
 空头仓位  1,047,269   1,049,072
 净仓位    -435,007    -486,260
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月23日当周  前一周
 多头仓位  680,153      650,652
 空头仓位  798,030      739,911
 净仓位    -117,877     -89,259
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月23日当周   前一周
 多头仓位  204,496       193,344
 空头仓位  148,765       126,243
 净仓位    55,731        67,101
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)    
           1月23日当   前一周
           周          
 多头仓位  47,180      54,978
 空头仓位  186,427     178,893
 净仓位    -139,247    -123,915
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)    
            1月23日当周  前一周
 多头仓位   729,675      787,709
 空头仓位   3,569,594    3,459,896
 净仓位     -2,839,919   -2,672,187
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)    
             1月23日当周   前一周
 多头仓位    181,408       163,640
 空头仓位    188,936       172,969
 净仓位      -7,528        -9,329
 (完) (编译 李爽  审校 白云)
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