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February 11, 2018 / 6:57 AM / a day ago

美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓创近一年高位--CFTC

2 分钟阅读

    路透2月9日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美
国10年期公债期货净空仓增至近一年高位，此前通胀疑虑推动10年期公债收益率(殖利率)触
及三年高位。
        
    CFTC最新数据显示，2月6日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓为327,54
0口。             
    
    这是自2017年2月28日止当周的409,659口以来，投机客持有美国10年期公债期货净空仓
的最高水准。
    
    之前一周的净空仓为215,600口。         
    
    美国10年期公债收益率           周一升至2.885%，创2014年12月以来最高，因之前
数据显示1月薪资按年增幅创逾八年半高位。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)  
                2月6日当周     之前一周
 多头仓位        424,408        405,884
 空头仓位        635,166        734,950
 净仓位         -210,758       -329,066

    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
                2月6日当周     之前一周
 多头仓位        617,039        631,711
 空头仓位      1,070,644      1,025,158
 净仓位         -453,605       -393,447 

    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)  
                2月6日当周     之前一周 
 多头仓位        611,811        671,251
 空头仓位        939,351        886,851
 净仓位         -327,540       -215,600
     
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)  
                2月6日当周     之前一周 
 多头仓位        173,733        188,026
 空头仓位        150,585        134,627
 净仓位           23,148         53,399
      
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)    
                2月6日当周     之前一周 
 多头仓位         57,891         49,120
 空头仓位        203,435        187,171
 净仓位         -145,544       -138,051
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)    
                2月6日当周     之前一周 
 多头仓位        820,650        792,333
 空头仓位      3,975,659      3,717,236
 净仓位       -3,155,009     -2,924,903
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)  
                2月6日当周     之前一周
 多头仓位        132,765        202,361
 空头仓位        251,400        182,566
 净仓位         -118,635         19,795
  (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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