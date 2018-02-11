美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓创近一年高位--CFTC

路透2月9日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美 国10年期公债期货净空仓增至近一年高位，此前通胀疑虑推动10年期公债收益率(殖利率)触 及三年高位。 CFTC最新数据显示，2月6日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓为327,54 0口。 这是自2017年2月28日止当周的409,659口以来，投机客持有美国10年期公债期货净空仓 的最高水准。 之前一周的净空仓为215,600口。 美国10年期公债收益率 周一升至2.885%，创2014年12月以来最高，因之前 数据显示1月薪资按年增幅创逾八年半高位。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 424,408 405,884 空头仓位 635,166 734,950 净仓位 -210,758 -329,066 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 617,039 631,711 空头仓位 1,070,644 1,025,158 净仓位 -453,605 -393,447 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 611,811 671,251 空头仓位 939,351 886,851 净仓位 -327,540 -215,600 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 173,733 188,026 空头仓位 150,585 134,627 净仓位 23,148 53,399 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 57,891 49,120 空头仓位 203,435 187,171 净仓位 -145,544 -138,051 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 820,650 792,333 空头仓位 3,975,659 3,717,236 净仓位 -3,155,009 -2,924,903 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 2月6日当周 之前一周 多头仓位 132,765 202,361 空头仓位 251,400 182,566 净仓位 -118,635 19,795 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)