路透基点：京东首次贷款较原定规模增加一倍至10亿美元--TRLPC

路透12月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在获得19家 银行承贷之后，中国第二大电子商务业者京东(JD.com)将首笔五年期贷款 目标规模从原定的5亿美元增加一倍，至10亿美元。 美银美林、中国银行、德意志银行以及渣打银行，为这笔期末一次性 偿还贷款的初始牵头行兼簿记行、以及承销行，贷款分为定期贷款(45%) 与循环信用贷款(55%)。 贷款利率较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码115个基点，银行最高 可以取得133.5个基点综合收益，提前参贷费为5个基点。 贷款资金将用于一般公司用途。 额度分配如下： 牵头行兼簿记行、以及承销行 百万美元 美银美林 50 中国银行(香港) 50 德意志银行 50 渣打银行 50 牵头行兼簿记行 中国民生银行香港分行 75 澳新银行 64 中国建设银行 60 星展银行 60 中国工商银行 60 巴克莱 50 中国银行纽约分行 38 中国银行澳门分行 38 大丰银行 19 牵头行 中国交通银行 54 加拿大出口发展公司 54 东亚银行 45 西太平洋银行 45 主办行 招商银行 30 凯基银行 27 兆丰国际商业银行 27 法国巴黎银行 18 恒生银行 18 华侨银行 18 合计 1,000 (完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)