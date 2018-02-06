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February 6, 2018 / 8:27 AM / 更新于 21 hours ago

路透基点：华融资产管理转向在岸市场，寻求10亿元人民币两年期贷款--TRLPC

1 分钟阅读

    路透2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国有的华
融资产管理公司正通过子公司寻求一笔10亿元人民币(1.59亿美元)两年期
定期贷款，这是该公司在在岸市场的第一笔银团贷款。
    
    韩亚银行(中国)担任唯一牵头行兼簿记行，平均贷款年限1.8年，利
率为中国人民银行利率的118%。人行对于1-5年期贷款的指标利率为4.75%
。
    
    牵头行承贷1.5亿元人民币，获得的最高综合收益为人行利率的121.5
1%，参贷费30个基点；主办行承贷1-1.49亿元人民币，获得的最高综合收
益为人行利率的120.34%，参贷费20个基点；安排行承贷5,000-9,900万人
民币获得的综合收益为人行利率的119.17%，参贷费10个基点。
    
    华融资产管理公司的子公司华融天泽投资有限公司是借款人，华融资
产管理公司提供担保。
    
    资金用于再融资和运营资本。银行承贷截止3月底。
    
    华融资产管理公司是中国最大的不良资产管理公司。去年该公司在离
岸贷款市场非常活跃，通过旗下公司获得五笔贷款，总计19亿美元。根据
汤森路透数据，贷款期限均为两年期或更短。
    
    包括11月签署的一笔38亿港元等值364天期贷款，和一笔11亿港元一
年期俱乐部贷款；10月签署的一笔27.2亿港元364天期贷款，8月签署的8
亿美元364天期贷款，7月签署的一笔1.1亿美元两年期船舶融资贷款。(完
) (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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