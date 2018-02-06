路透基点：华融资产管理转向在岸市场，寻求10亿元人民币两年期贷款--TRLPC

路透2月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国有的华 融资产管理公司正通过子公司寻求一笔10亿元人民币(1.59亿美元)两年期 定期贷款，这是该公司在在岸市场的第一笔银团贷款。 韩亚银行(中国)担任唯一牵头行兼簿记行，平均贷款年限1.8年，利 率为中国人民银行利率的118%。人行对于1-5年期贷款的指标利率为4.75% 。 牵头行承贷1.5亿元人民币，获得的最高综合收益为人行利率的121.5 1%，参贷费30个基点；主办行承贷1-1.49亿元人民币，获得的最高综合收 益为人行利率的120.34%，参贷费20个基点；安排行承贷5,000-9,900万人 民币获得的综合收益为人行利率的119.17%，参贷费10个基点。 华融资产管理公司的子公司华融天泽投资有限公司是借款人，华融资 产管理公司提供担保。 资金用于再融资和运营资本。银行承贷截止3月底。 华融资产管理公司是中国最大的不良资产管理公司。去年该公司在离 岸贷款市场非常活跃，通过旗下公司获得五笔贷款，总计19亿美元。根据 汤森路透数据，贷款期限均为两年期或更短。 包括11月签署的一笔38亿港元等值364天期贷款，和一笔11亿港元一 年期俱乐部贷款；10月签署的一笔27.2亿港元364天期贷款，8月签署的8 亿美元364天期贷款，7月签署的一笔1.1亿美元两年期船舶融资贷款。(完 ) (编译 李春喜 审校 王洋)