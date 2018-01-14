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美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓触及10个月高点--CFTC
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#债券
January 14, 2018 / 5:56 AM / 更新于 a day ago

美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓触及10个月高点--CFTC

2 分钟阅读

    路透1月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓在本周稍早升至10个月来最高
水平，当时债券市场遭遇一波抛售。
    
    CFTC最新数据显示，1月9日止当周，投机客持有的美国10年期公债 
期货净空仓为196,853口。
    
    这是自2017年3月7日止当周创下298,514口净空仓以来的最高水准。
    
    之前一周投机客持有的净空仓为75,840口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)        
          1月9日当周  前一周
 多头仓   414,419     410,668
 位                   
 空头仓   682,041     648,593
 位                   
 净仓位   -267,622    -237,925
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月9日当   前一周
           周         
 多头仓位  598,720    556,440
 空头仓位  1,042,485  995,662
 净仓位    -443,765   -439,222
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月9日当周  前一周
 多头仓位  561,307     660,245
 空头仓位  758,160     736,085
 净仓位    -196,853    -75,840
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月9日当周  前一周
 多头仓位  184,034     193,768
 空头仓位  117,297     110,008
 净仓位    66,737      83,760
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)    
           1月9日当周  前一周
 多头仓位  64,293      57,863
 空头仓位  171,080     164,070
 净仓位    -106,787    -106,207
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)    
            1月9日当周  前一周
 多头仓位   991,778     896,163
 空头仓位   3,533,032   3,523,820
 净仓位     -2,541,254  -2,627,657
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)    
             1月9日当周  前一周
 多头仓位    115,417     129,886
 空头仓位    187,992     222,400
 净仓位      -72,575     -92,514
 (完) (编译 郑茵 审校 李爽)

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