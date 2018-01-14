美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓触及10个月高点--CFTC

路透1月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓在本周稍早升至10个月来最高 水平，当时债券市场遭遇一波抛售。 CFTC最新数据显示，1月9日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净空仓为196,853口。 这是自2017年3月7日止当周创下298,514口净空仓以来的最高水准。 之前一周投机客持有的净空仓为75,840口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓 414,419 410,668 位 空头仓 682,041 648,593 位 净仓位 -267,622 -237,925 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 1月9日当 前一周 周 多头仓位 598,720 556,440 空头仓位 1,042,485 995,662 净仓位 -443,765 -439,222 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 561,307 660,245 空头仓位 758,160 736,085 净仓位 -196,853 -75,840 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 184,034 193,768 空头仓位 117,297 110,008 净仓位 66,737 83,760 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 64,293 57,863 空头仓位 171,080 164,070 净仓位 -106,787 -106,207 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 991,778 896,163 空头仓位 3,533,032 3,523,820 净仓位 -2,541,254 -2,627,657 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 1月9日当周 前一周 多头仓位 115,417 129,886 空头仓位 187,992 222,400 净仓位 -72,575 -92,514 (完) (编译 郑茵 审校 李爽)