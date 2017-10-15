全球汇市：10月10日止当周美元净空仓连续第二周下降--CFTC/路透

路透纽约10月13日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投机客连续第二周削减美元空仓，但对美元看法仍强烈 偏空。 10月10日止当周，美元净空仓规模为154.2亿美元，为连续第13周持 有美元净空仓。10月3日止当周，美元净空仓为168.3亿美元。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为192.8亿美元，低 于之前一周的210.1亿美元。 美元今年承压，因为美国总统特朗普未能推动其提出的税改和基建支 出计划在国会获得通过，这些计划料将提振经济和通胀，并加快美国联邦 储备理事会(美联储/FED)升息步伐。 Cambridge Global Payments驻多伦多的全球产品与市场策略主管Kar l Schamotta说，除非其他市场丧失动能，否则投机客不太可能放弃对美 元的看空立场。 不过Schamotta警告称，如果特朗普政府的税改议程在未来三周取得 任何进展，则投机客可能受创。 “而且，如果美联储转向强硬，也可能支撑美元，”他说。 特朗普正考虑现任美联储主席叶伦任期在明年届满后的几个继任候选 人。前美联储理事瓦尔许被交易员视为最有希望接替叶伦的人选。 分析师称，由于瓦尔许过去反对扩大美联储资产负债表的立场，他被 视为比叶伦更偏鹰派。 与此同时，日圆净空仓增至101,419口，为8月初以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 51,655 58,770 空头仓位 153,074 143,413 净仓位 -101,419 -84,643 欧元(125,000欧元为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 195,816 187,053 空头仓位 97,737 96,220 净仓位 98,079 90,833 英镑(62,500英镑为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 79,610 80,325 空头仓位 64,102 60,376 净仓位 15,508 19,949 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 18,211 17,614 空头仓位 22,473 20,907 净仓位 -4,262 -3,293 加元(100,000加元为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 97,068 97,204 空头仓位 20,676 22,076 净仓位 76,392 75,128 澳元(100,000澳元为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 93,702 98,499 空头仓位 24,520 26,687 净仓位 69,182 71,812 墨西哥披索(500,000披索为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 102,473 117,452 空头仓位 19,724 28,336 净仓位 82,749 89,116 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 10月10日当周 之前一周 多头仓位 21,529 20,928 空头仓位 15,800 12,810 净仓位 5,729 8,118 (编译 徐文焰；审校 李爽)