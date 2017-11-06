《台湾新债预测》10年期公债106/9R期得标利率料在1.02-1.04%

* 标售标的：10年期公债106/9R期

* 标售时间：周二(7日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：1.02-1.04%

* 受访机构：11家

路透台北11月6日 - 台湾央行周二代财政部标售10年期公债106/9R期。路透调查结果显示，10年公债得标利率料在1.02-1.04%。

路透周一采访11家金融机构，包括七家银行、一家票券、三家证券，大区间落在1.02-1.05%。

106/9R期公债发行金额预定250亿台币，7日(二)标售，将于10日(周五)发行，此期公债发行前交易期间成交在1.025-1.0680%。

以下为交易员观点整理：

--至上周五收盘为止，该期106/9R发行前交易的空单金额续在69.5亿台币，交易商认为，因近期量续在低档，不排除有轧空的可能，只不过幅度不会太大。至于其中也有部分是银行的避险空单，并非全数是放空单。

--美债方面，先前10年公债殖利率虽弹高一段，但后又走低呈现小多行情，预料先在2.30%关卡前暂止，短期内呈狭幅波动。

--时近年底，公债流动性不佳，且美债殖利率居于相对高位，令多方无意愿大幅做多。不过长券方面近期因寿险在海外的长券收益率走低，且避险成本又上扬，使寿险对台债长券吸引力升高。市场大多对后市多空方向并无太大意愿，因此交投意愿清淡。

--对银行而言，目前隔拆成本稳于0.20%附近尚称低且平稳，银行的闲置资金不少，仍有进场配置压力。不过倒也不至于以低利率抢券，因标售完再过不久，又有第二次106/9R增额券即将上场。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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银行一 1.03 1.035

银行二 1.02 1.04

银行三 1.02 1.05

银行四 1.025 1.045

银行五 1.02 1.05

银行六 1.02 1.05

银行七 1.02 1.05

票券商一 1.02 1.04

证券商一 1.03 1.04

证券商二 1.02 1.04

证券商三 1.02 1.03

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中 值 1.02 1.04(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)