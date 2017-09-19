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新债招标：河南五及10年一般地方债利率较下限上浮13和43bp--业内人士
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2017年9月19日 / 早上8点01分 / 1 个月前

新债招标：河南五及10年一般地方债利率较下限上浮13和43bp--业内人士

3 分钟阅读

    路透上海9月19日 - 业内人士周二透露，中国河南省下午招标的五及10年期一般地方债，中标利率分别为3.74%和4.04%，较投标区间下限上浮13和43个基点(bp)，投标倍数为2.97倍和2.39倍。
    
    河南省上午结束招标的五年期专项地方债，中标利率为3.91%，较投标区间下限上浮30基点(bp)，投标倍数为2.66倍。 
    
    该省先后结束招标的土地储备专项债中标利率区间为3.90%-4.32%，较投标区间下限上浮幅度区间为29-71个基点。
    
    上述债券均通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招投标；一般债和普通专项债全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
     类别      期限   规模(亿元)  利率    倍数        招标时间         起息日
   一般债券     5年    56.5049    3.74%   2.97   9月19日15:00-15:40    9月20日
               10年    56.5050    4.04%   2.39                            
     小计              113.0099                                           
 专项债券(普    5年     7.6041    3.91%   2.66    9月19日9:30-10:10    9月20日
     通)                                                              
     小计               7.6041                                            
 土地储备专项                                                             
      债                                                              
    郑州市      5年     66.884    3.91%   2.41    9月19日9:30-10:10    9月20日
    开封市      5年      10.4     3.95%   2.52                            
   平顶山市     5年       8       3.91%   2.90                            
    安阳市      5年      0.21     4.32%   1.90                            
    鹤壁市      5年      2.04     3.99%   2.45                            
    新乡市      5年      4.21     3.95%   2.95   9月19日10:30-11:10    9月20日
    焦作市      5年      0.27     4.31%   1.85                            
    许昌市      5年      4.08     3.90%   3.06                            
    漯河市      5年      0.45     4.21%   1.56                            
   三门峡市     5年      2.82     3.98%   2.41                            
    南阳市      5年      1.44     4.00%   2.29   9月19日14:00-14:40    9月20日
    商丘市      5年      9.89     3.91%   2.74                            
    信阳市      5年      8.49     3.91%   2.99                            
    周口市      5年      6.69     3.91%   3.08                            
   驻马店市     5年      2.73     3.96%   2.67                            
     小计              128.604                                        
     总计              249.218                                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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