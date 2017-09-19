新债招标：河南五及10年一般地方债利率较下限上浮13和43bp--业内人士

路透上海9月19日 - 业内人士周二透露，中国河南省下午招标的五及10年期一般地方债，中标利率分别为3.74%和4.04%，较投标区间下限上浮13和43个基点(bp)，投标倍数为2.97倍和2.39倍。 河南省上午结束招标的五年期专项地方债，中标利率为3.91%，较投标区间下限上浮30基点(bp)，投标倍数为2.66倍。 该省先后结束招标的土地储备专项债中标利率区间为3.90%-4.32%，较投标区间下限上浮幅度区间为29-71个基点。 上述债券均通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招投标；一般债和普通专项债全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 倍数 招标时间 起息日 一般债券 5年 56.5049 3.74% 2.97 9月19日15:00-15:40 9月20日 10年 56.5050 4.04% 2.39 小计 113.0099 专项债券(普 5年 7.6041 3.91% 2.66 9月19日9:30-10:10 9月20日 通) 小计 7.6041 土地储备专项 债 郑州市 5年 66.884 3.91% 2.41 9月19日9:30-10:10 9月20日 开封市 5年 10.4 3.95% 2.52 平顶山市 5年 8 3.91% 2.90 安阳市 5年 0.21 4.32% 1.90 鹤壁市 5年 2.04 3.99% 2.45 新乡市 5年 4.21 3.95% 2.95 9月19日10:30-11:10 9月20日 焦作市 5年 0.27 4.31% 1.85 许昌市 5年 4.08 3.90% 3.06 漯河市 5年 0.45 4.21% 1.56 三门峡市 5年 2.82 3.98% 2.41 南阳市 5年 1.44 4.00% 2.29 9月19日14:00-14:40 9月20日 商丘市 5年 9.89 3.91% 2.74 信阳市 5年 8.49 3.91% 2.99 周口市 5年 6.69 3.91% 3.08 驻马店市 5年 2.73 3.96% 2.67 小计 128.604 总计 249.218 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)