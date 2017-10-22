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全球汇市：10月17日止当周美元净空仓降至逾一个月低位--CFTC/路透
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2017年10月22日 / 凌晨4点36分 / 3 天前

全球汇市：10月17日止当周美元净空仓降至逾一个月低位--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约10月20日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至逾一个月低位，但持有
量仍然较大。
    
    10月17日止当周，美元净空仓规模为126.5亿美元，为连续第14周持
有美元净空仓。10月10日止当周，美元净空仓为154.2亿美元。

    纳入美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标            显示，美元净空仓为163.3亿美元，低
于之前一周的192.8亿美元。
    
    美元今年承压，因为投资者担心，美国总统特朗普不能推动其提出的
税改和基建支出计划在国会获得通过。
    
    美元指数      今年迄今跌约8%，为2003年以来同期最差表现。
    
    该指数本周寻获一些支撑，因在美国参议院通过一项预算议案后，寄
望特朗普的税改计划将能够推进。
    
    美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民
主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。            
    
    “鉴于目前外界愈发认为会通过某种税改方案，所以预期美元多仓会
增加，”瑞穗驻纽约外汇策略师Sireen Harajli表示。
    
    投资者还认为，本周美联储官员的讲话对美元有利。联储主席叶伦和
其他联储官员暗示 ，美联储正向今年再次加息迈进。
    
    与此同时，投机客仍持有日圆净空仓。日本周日举行大选，周一的媒
体调查显示，首相安倍晋三的执政联盟有望获胜。
    
    Harajli表示，预计安倍若获胜，日本的超宽松货币政策将会延续，
这将给日圆带来下行压力。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。    
    
            日圆(12,500,000日圆为1口) 
                10月17日当周          之前一周                  
    
 多头仓位            55,010            51,655
 空头仓位           156,296           153,074
 净仓位            -101,286          -101,419

            欧元(125,000欧元为1口)   
                 10月17日当周         之前一周                  
    
 多头仓位           186,751           195,816
 空头仓位            96,299            97,737
 净仓位              90,452            98,079

            英镑(62,500英镑为1口)  
                10月17日当周         之前一周                   
   
 多头仓位            72,871           79,610
 空头仓位            67,824           64,102
 净仓位              5,047           15,508

            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                 10月17日当周        之前一周                   
   
 多头仓位            22,174           18,211
 空头仓位            27,105           22,473
 净仓位              -4,931           -4,262
    
            加元(100,000加元为1口) 
                10月17日当周         之前一周                   
   
 多头仓位            94,507           97,068
 空头仓位            19,421           20,676
 净仓位              75,086           76,392

            澳元(100,000澳元为1口)  
                10月17日当周         之前一周                   
   
 多头仓位            85,763           93,702
 空头仓位            23,963           24,520
 净仓位              61,800           69,182

            墨西哥披索(500,000披索为1口)   
                10月17日当周         之前一周                   
   
 多头仓位            98,936          102,473
 空头仓位            27,869           19,724
 净仓位              71,067           82,749

            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                10月17日当周         之前一周                   
   
 多头仓位            20,423           21,529
 空头仓位            13,446           15,800
 净仓位               6,977            5,729(完) (编译 李爽  审校 郑茵)

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