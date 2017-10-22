全球汇市：10月17日止当周美元净空仓降至逾一个月低位--CFTC/路透

路透纽约10月20日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至逾一个月低位，但持有 量仍然较大。 10月17日止当周，美元净空仓规模为126.5亿美元，为连续第14周持 有美元净空仓。10月10日止当周，美元净空仓为154.2亿美元。 纳入美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为163.3亿美元，低 于之前一周的192.8亿美元。 美元今年承压，因为投资者担心，美国总统特朗普不能推动其提出的 税改和基建支出计划在国会获得通过。 美元指数 今年迄今跌约8%，为2003年以来同期最差表现。 该指数本周寻获一些支撑，因在美国参议院通过一项预算议案后，寄 望特朗普的税改计划将能够推进。 美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民 主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。 “鉴于目前外界愈发认为会通过某种税改方案，所以预期美元多仓会 增加，”瑞穗驻纽约外汇策略师Sireen Harajli表示。 投资者还认为，本周美联储官员的讲话对美元有利。联储主席叶伦和 其他联储官员暗示 ，美联储正向今年再次加息迈进。 与此同时，投机客仍持有日圆净空仓。日本周日举行大选，周一的媒 体调查显示，首相安倍晋三的执政联盟有望获胜。 Harajli表示，预计安倍若获胜，日本的超宽松货币政策将会延续， 这将给日圆带来下行压力。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 55,010 51,655 空头仓位 156,296 153,074 净仓位 -101,286 -101,419 欧元(125,000欧元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 186,751 195,816 空头仓位 96,299 97,737 净仓位 90,452 98,079 英镑(62,500英镑为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 72,871 79,610 空头仓位 67,824 64,102 净仓位 5,047 15,508 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 22,174 18,211 空头仓位 27,105 22,473 净仓位 -4,931 -4,262 加元(100,000加元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 94,507 97,068 空头仓位 19,421 20,676 净仓位 75,086 76,392 澳元(100,000澳元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 85,763 93,702 空头仓位 23,963 24,520 净仓位 61,800 69,182 墨西哥披索(500,000披索为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 98,936 102,473 空头仓位 27,869 19,724 净仓位 71,067 82,749 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 10月17日当周 之前一周 多头仓位 20,423 21,529 空头仓位 13,446 15,800 净仓位 6,977 5,729(完) (编译 李爽 审校 郑茵)