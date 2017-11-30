新债招标：北京三和10年一般地方债利率较下限均上浮1bp--业内人士

路透上海11月30日 - 业内人士周四透露，中国北京市上午招标的三和10年两期一般地 方债，中标利率为3.79%和3.96%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均 值)均上浮1个基点(bp)，投标倍数4.04倍和4.44倍。 北京时间11:10，该市还有同样期限两期专项地方债将结束招标。本次一般债和专项债 全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 中标利率 上浮幅 投标倍 起息日 度 数 一般债券 3年 38.3364 3.79% +1bp 4.04 12月1日 10年 1.174 3.96% +1bp 4.44 小计 39.5104 专项债券 3年 25 待11:10结束招标 12月1日 10年 76.2 小计 101.2 总计 140.7104 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比 约26%，其余为公开招标发行。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)