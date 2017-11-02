新债招标：中国江苏三及七年专项地方债利率较下限上浮10和20bp--业内人士

路透上海11月2日 - 业内人士周四透露，中国江苏省上午招标的三年及七年期专项地方 债，中标利率分别为3.79%和4.09%，较投标区间下限分别上浮10和20个基点(bp)，投标倍数 分别为1.84倍和 1.76倍。 稍早该省结束招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债，中标利率分别为3.84%、3 .99%、3.99%和4.00%，较投标区间下限分别上浮15、14、10和15个基点(bp)，投标倍数分别 为1.87倍、2.08倍、1.81倍和1.75倍。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA 。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 一般债券 3年 86.2 11月3日 5年 85 7年 85 10年 85 小计 341.2 专项债券 3年 148.1 11月3日 7年 148 小计 296.1 总计 637.3 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.8万亿元，其中定向 占比约28%，公开招标占比约72%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)