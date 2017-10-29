全球汇市：10月24日止当周美元净空仓降至8月1日以来低点--CFTC/路透

路透纽约10月27日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位。 10月24日止当周，美元净空仓规模从前一周的126.5亿美元降至80.2 亿美元，为连续第四周下降。 过去一个月总体上较为正面的美国数据以及美国联邦储备理事会(美 联储/FED)偏鹰派的言辞，强化了12月升息的预期，提振了美元。 周五美元涨至三个月高位，不过今年以来仍有7%的跌幅。 “从税改议案11月1日提出，到特朗普在11月3日出访亚洲前可能宣布 美联储下任主席提名，我们相信美元又将迎来美好的一周。”BK Asset M anagement驻纽约外汇策略主管Kathy Lien说。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 纳入美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标 显示，美元净空仓为107.2亿美元，低 于之前一周的163.3亿美元。 同期日圆空仓升至7月以来最高。日圆一直受到国内通胀率持续低迷 的压制。 “(日本)有一大堆衡量通胀的不同方法，但基本上显示的都是同一个 结果：在利率接近于零持续了差不多20年后，通胀依然没有起色，”ACLS Global首席分析师Marshall Glitter说。 但日圆兑美元今年还是上涨了将近3%。 日圆(12,500,000日圆为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 60,077 55,010 空头仓位 176,934 156,296 净仓位 -116,857 -101,286 欧元(125,000欧元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 183,539 186,751 空头仓位 100,035 96,299 净仓位 83,504 90,452 英镑(62,500英镑为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 66,162 72,871 空头仓位 67,647 67,824 净仓位 -1,485 5,047 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 22,539 22,174 空头仓位 34,136 27,105 净仓位 -11,597 -4,931 加元(100,000加元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 96,561 94,507 空头仓位 24,229 19,421 净仓位 72,332 75,086 澳元(100,000澳元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 85,819 85,763 空头仓位 28,569 23,963 净仓位 57,250 61,800 墨西哥披索(500,000披索为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 87,536 98,936 空头仓位 31,835 27,869 净仓位 55,701 71,067 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 10月24日当周 之前一周 多头仓位 20,549 20,423 空头仓位 19,938 13,446 净仓位 611 6,977(完) (编译 郑茵 审校 张涛)