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全球汇市：10月24日止当周美元净空仓降至8月1日以来低点--CFTC/路透
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#亚洲
2017年10月29日 / 凌晨3点03分 / 1 天前

全球汇市：10月24日止当周美元净空仓降至8月1日以来低点--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约10月27日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位。
    
    10月24日止当周，美元净空仓规模从前一周的126.5亿美元降至80.2
亿美元，为连续第四周下降。
    
    过去一个月总体上较为正面的美国数据以及美国联邦储备理事会(美
联储/FED)偏鹰派的言辞，强化了12月升息的预期，提振了美元。
    
    周五美元涨至三个月高位，不过今年以来仍有7%的跌幅。
    
    “从税改议案11月1日提出，到特朗普在11月3日出访亚洲前可能宣布
美联储下任主席提名，我们相信美元又将迎来美好的一周。”BK Asset M
anagement驻纽约外汇策略主管Kathy Lien说。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    纳入美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标             显示，美元净空仓为107.2亿美元，低
 于之前一周的163.3亿美元。
    
    同期日圆空仓升至7月以来最高。日圆一直受到国内通胀率持续低迷
的压制。
    
    “(日本)有一大堆衡量通胀的不同方法，但基本上显示的都是同一个
结果：在利率接近于零持续了差不多20年后，通胀依然没有起色，”ACLS
 Global首席分析师Marshall Glitter说。
    
    但日圆兑美元今年还是上涨了将近3%。
    
                日圆(12,500,000日圆为1口) 
                10月24日当周          之前一周                  
    
 多头仓位            60,077            55,010
 空头仓位           176,934           156,296
 净仓位            -116,857          -101,286

            欧元(125,000欧元为1口)   
                 10月24日当周         之前一周                  
    
  多头仓位          183,539           186,751
  空头仓位          100,035            96,299
  净仓位             83,504            90,452

            英镑(62,500英镑为1口)  
                10月24日当周         之前一周                   
   
  多头仓位           66,162            72,871
  空头仓位           67,647            67,824
  净仓位             -1,485             5,047

            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                 10月24日当周        之前一周                   
   
  多头仓位           22,539            22,174
  空头仓位           34,136            27,105
  净仓位            -11,597            -4,931
    
            加元(100,000加元为1口) 
                10月24日当周         之前一周                   
   
  多头仓位           96,561            94,507
  空头仓位           24,229            19,421
  净仓位             72,332            75,086

            澳元(100,000澳元为1口)  
                10月24日当周         之前一周                   
   
  多头仓位           85,819           85,763
  空头仓位           28,569           23,963
  净仓位             57,250           61,800

            墨西哥披索(500,000披索为1口)   
                10月24日当周         之前一周                   
   
  多头仓位           87,536           98,936
  空头仓位           31,835           27,869
  净仓位             55,701           71,067

            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                10月24日当周         之前一周                   
   
  多头仓位           20,549           20,423
  空头仓位           19,938           13,446
  净仓位                611            6,977(完) (编译 郑茵 审校 张涛)

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