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路透基点：台湾晔扬103亿台币联贷展开筹组--TRLPC
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2017年7月25日 / 上午9点43分 / 11 天内

路透基点：台湾晔扬103亿台币联贷展开筹组--TRLPC

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，晔扬股份有限公司一笔103亿台币(3.4亿美元)七年期贷款，已展开筹组。这笔贷款将用于支持兴建高雄厂。

合作金库商业银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款可用台币或美元拨付。

此案设有一项延长三年的选择权。贷款包含三部分，A部分为6亿台币定期贷款，用于施工项目，B部分为89.7亿台币定期贷款，用于机械设备采购，C部分为7.3亿台币循环贷款，用于营运资本。

在项目抵押给代理行之前，台币部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码105个基点，税前保底利率1.7%，项目抵押后，加码幅度为95个基点，税前保底利率1.7%。

美元部分贷款利率，在项目抵押之前及之后，分别为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点及100个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)和Libor的息差超过35个基点，则借款人支付超出部分的利息。

承贷15亿台币或以上的银行，可获得牵头行头衔，前端费20个基点；承贷10-14亿台币及承贷5-9.99亿台币的参贷行，费用分别为14及7个基点。回覆期限为8月25日。

厂房及机械设备为担保品。

晔扬股份有限公司成立于2015年，由日本KH Neochem、台湾中油(CPC)及兆丰国际商银合资成立。中油及KH Neochem提供同意协助书(letter of comfort)。中油及KH Neochem在晔扬各持股47%，其余股权由兆丰持有。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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