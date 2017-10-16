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新债招标：重庆10年期一般地方债利率较下限上浮30bp--业内人士
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2017年10月16日 / 凌晨2点26分 / 6 天内

新债招标：重庆10年期一般地方债利率较下限上浮30bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透北京10月16日 - 业内人士周一透露，中国重庆市上午招标的10年期一般地方债，中标利率为3.96%，
较投标区间下限上浮30个基点（bp），投标倍数1.90倍。
    
    该市稍后于北京时间11：10还将有三年期的普通专项地方债结束招标，12：10亦将有三期土地储备专项债
结束招标，期限均为五年。
    
    此前公告显示，一般地方债期限全部为置换债券；普通专项债亦为置换债券；土地储备专项债则全部为新
增债券。中债资信评估公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
        类别          期限   规模(亿元  利率   倍数        招标时间         起息日
                                 )                                         
      一般债券        10年     44.6     3.96%  1.90   10月16日9:30-10:10   10月17日
   专项债券(普通)      3年     57.4      --     --    10月16日10:30-11:10  10月17日
 专项债券(土地储备)                                                            
  其中：重庆市本级     5年      115      --     --    10月16日11:30-12:10  10月17日
       重庆九龙坡区    5年       8       --     --                             
       重庆万州区      5年       2       --     --                             
 土地储备专项债小计             125                                            
        总计                    227                                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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