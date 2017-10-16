新债招标：重庆10年期一般地方债利率较下限上浮30bp--业内人士

路透北京10月16日 - 业内人士周一透露，中国重庆市上午招标的10年期一般地方债，中标利率为3.96%， 较投标区间下限上浮30个基点（bp），投标倍数1.90倍。 该市稍后于北京时间11：10还将有三年期的普通专项地方债结束招标，12：10亦将有三期土地储备专项债 结束招标，期限均为五年。 此前公告显示，一般地方债期限全部为置换债券；普通专项债亦为置换债券；土地储备专项债则全部为新 增债券。中债资信评估公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 10年 44.6 3.96% 1.90 10月16日9:30-10:10 10月17日 专项债券(普通) 3年 57.4 -- -- 10月16日10:30-11:10 10月17日 专项债券(土地储备) 其中：重庆市本级 5年 115 -- -- 10月16日11:30-12:10 10月17日 重庆九龙坡区 5年 8 -- -- 重庆万州区 5年 2 -- -- 土地储备专项债小计 125 总计 227 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)