中国新债：广西10年一般地方债利率4.11%，较下限上浮38个bp--业内人士

路透上海10月24日 - 业内人士周二透露，中国广西壮族自治区下午招标的10年期一般 地方债，中标利率为4.11%，较3.73%的投标区间下限上浮38个基点(bp)，投标倍数4.47倍。 北京时间15:40，该自治区还有四期专项债将结束招标。中债资信评估有限责任公司对 上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 倍数 招标时间 发行期 一般债券 10年 30 4.11% 4.47 10月24日14:00-14:40 10月25 日 小计 30 专项债券 3年(13期) 11 -- -- 10月24日15:00-15:40 10月25 日 3年(14期) 47 -- -- 7年 20 -- -- 10年 40 -- -- 小计 118 总计 148 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30% 。 截至本周一，今年已发行地方债累计规模达3.73万亿元，其中公开招标占比约72%，定 向发行约28%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，定向发行占比为26%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)