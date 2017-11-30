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新债招标：吉林10年一般地方债利率4.29%，较下限上浮34bp--业内人士
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2017年11月30日 / 早上6点58分 / 1 天前

新债招标：吉林10年一般地方债利率4.29%，较下限上浮34bp--业内人士

2 分钟阅读

    路透上海11月30日 - 业内人士周四透露，中国吉林省下午招标发行的10年期一般地方
债，中标利率为4.29%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上浮34
个基点(bp)，投标倍数3.32倍。
    
    北京时间15:40，该省还有五和10年两期收费公路专项债将结束招标。本次一般地方债
发行总额18.398亿元，其中新增债券3.2364亿元，置换债券15.1616亿元；专项债券15.18亿
元，全部为新增债券。
    
    两批债通过财政部政府债券发行系统招投标，联合资信评估有限公司对债券评级全部为
AAA。
    
    具体发行明细如下：   
     类别        期限   规模(亿元  中标利   上浮幅度   投标倍数    起息日
                            )        率                          
   一般债券      10年    18.398     4.29%     +34bp      3.32     12月1日
     小计                18.398                                       
 收费公路专项    5年      6.35           待15:40招标结束          12月1日
     债券                                                        
                 10年     8.83                                        
     小计                 15.18                                       
     总计                33.578                                       
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮25%。
    
    截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比
约26%，其余为公开招标发行。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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