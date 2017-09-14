FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新债招标：山东10年一般地方债利率较下限上浮43个bp--业内人士
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月14日 / 凌晨2点21分 / 1 个月前

新债招标：山东10年一般地方债利率较下限上浮43个bp--业内人士

3 分钟阅读

    路透上海9月14日 - 业内人士周四透露，中国山东省上午招标的10年期一般地方债，中
标利率4.05%，较投标区间下限（3.62%）上浮43个基点(bp)。投标倍数3.40倍。
    
    山东此次发行的一般地方债为今年第三批，规模84.41亿元，全部为置换债券；北京时
间11:10-15:40，该省还有今年首批土地储备专项债陆续结束招标，总规模为180亿元，涉及
省内16个市，全部为新增债券。

    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。
     
    具体发行明细如下：         
    
      类别        期限   规模(亿元  利率   倍数         招标时间         起息日
                             )                                           
    一般债券       10      84.41    4.05%  3.40  9月14日上午9:30-10:10   9月15日
      小计                 84.41                                            
 土地储备专项债                                                             
       券                                                                
     莱芜市         5       0.8                  9月14日上午10:30-11:10  9月15日
     滨州市         5       3.8                  9月14日上午10:30-11:10     
     枣庄市         5       4.4                  9月14日上午10:30-11:10     
     东营市         5       4.8                  9月14日上午10:30-11:10     
     日照市         5       6.5                  9月14日上午10:30-11:10     
     聊城市         5       7.1                  9月14日上午10:30-11:10     
     泰安市         5       7.4                  9月14日下午14:00-14:40     
     德州市         5       7.5                  9月14日下午14:00-14:40     
     菏泽市         5       8.5                  9月14日下午14:00-14:40     
     济宁市         5      11.6                  9月14日下午14:00-14:40     
     淄博市         5      12.1                  9月14日下午14:00-14:40     
     临沂市         5      13.3                  9月14日下午15:00-15:40     
     烟台市         5      16.7                  9月14日下午15:00-15:40     
     威海市         5      17.1                  9月14日下午15:00-15:40     
     潍坊市         5      24.1                  9月14日下午15:00-15:40     
     济南市         5      34.3                  9月14日下午15:00-15:40     
      小计                  180                                             
      总计                264.41                                            
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below