新债招标：山东10年一般地方债利率较下限上浮43个bp--业内人士

路透上海9月14日 - 业内人士周四透露，中国山东省上午招标的10年期一般地方债，中 标利率4.05%，较投标区间下限（3.62%）上浮43个基点(bp)。投标倍数3.40倍。 山东此次发行的一般地方债为今年第三批，规模84.41亿元，全部为置换债券；北京时 间11:10-15:40，该省还有今年首批土地储备专项债陆续结束招标，总规模为180亿元，涉及 省内16个市，全部为新增债券。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 利率 倍数 招标时间 起息日 ) 一般债券 10 84.41 4.05% 3.40 9月14日上午9:30-10:10 9月15日 小计 84.41 土地储备专项债 券 莱芜市 5 0.8 9月14日上午10:30-11:10 9月15日 滨州市 5 3.8 9月14日上午10:30-11:10 枣庄市 5 4.4 9月14日上午10:30-11:10 东营市 5 4.8 9月14日上午10:30-11:10 日照市 5 6.5 9月14日上午10:30-11:10 聊城市 5 7.1 9月14日上午10:30-11:10 泰安市 5 7.4 9月14日下午14:00-14:40 德州市 5 7.5 9月14日下午14:00-14:40 菏泽市 5 8.5 9月14日下午14:00-14:40 济宁市 5 11.6 9月14日下午14:00-14:40 淄博市 5 12.1 9月14日下午14:00-14:40 临沂市 5 13.3 9月14日下午15:00-15:40 烟台市 5 16.7 9月14日下午15:00-15:40 威海市 5 17.1 9月14日下午15:00-15:40 潍坊市 5 24.1 9月14日下午15:00-15:40 济南市 5 34.3 9月14日下午15:00-15:40 小计 180 总计 264.41 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)