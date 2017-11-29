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台湾债市：106/9R殖利率收微跌创逾两个月新低，台币及美债后市牵动追价力道
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2017年11月29日 / 早上7点27分 / 2 天前

台湾债市：106/9R殖利率收微跌创逾两个月新低，台币及美债后市牵动追价力道

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率微跌创逾两个月新低
    * 关注台币及美债后市牵动追价力道
    * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.00%

    路透台北11月29日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三
微收跌破0.99%，创两个半月新低；交易员表示，有多方进场压低指标五年券和30年券殖利
率均创逾一年新低，带动106/9R在现有区间偏多盘整，后续关注台币及美债走势将牵动追价
力道。

    他们指出，近期台币兑美元盘中屡升破30元大关，外资汇入可望炒热短券的议
题，短多看好五年券有望间接受惠，让该券殖利率探向市场预估区间低位0.65%，短线有机
会缓步趋跌，至于106/9R殖利率则因下周标债变数当前，料较难突破0.98%关口。
    
    〞有交易盘在带，但我们终端买盘先做壁上观，不要淌浑水。〞一大型银行交易员说。
    
    另位证券交易员也称，目前台债维持低档区间盘整格局，追价意愿较显谨慎，且106/9R
仍有标债变数尚未厘清，纵使现在有多方想带盘，但要有效突破0.98%的前波低位并不容易
，这将成为明日观察重点。

    他们认为，106/9期公债二度增额券上日空单量持续微减至46.5亿台币，空单量能仍旧
低迷，下周二该券标售前料在既有区间内窄幅波动的可能性较高。
    
    10年券106/9R殖利率收报0.9830%，10年券前低9月11日的0.9689%；五年券106/10A061
10=TWO殖利率收低在0.6510%，五年券前低为2016年10月24日的0.6500%；30年券106/11A0
6111=TWO殖利率收报1.6550%，30年券前低为2016年8月4日的1.37%。
   
    交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.00%；而五年期公债106/
10期殖利率则在0.65-0.66%。 
    
    台湾加权股价指数周三微扬0.06%报10,713.55点。台币兑美元
今日早盘也再度升破30元整数大关。
    
    美债收益率周二上涨，因消费者信心数据良好，参议院金融委员会投票同意推进税改议
案，令风险胃纳改善，扶助美股创纪录收盘新高。指标10年期公债升至2.337%
，周一则收在2.328%。 
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10         -0.55     0.6510%  0.6510-0.6515%       1.5
    10  106/9R                      -0.85     0.9830%  0.9820-0.9925%      58.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11       1.6550%
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9830%
   5    106/10                    0.6510%
   2     106/7                   没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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