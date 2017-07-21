路透基点：至上电子和其子公司启动1.09亿美元等值循环信贷案--TRLPC

路透7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，至上电子股份有限公司及其在香港注册的子公司Golden Supreme International Ltd已经启动1.09亿美元等值五年期循环信贷案。

台湾合作金库是本案的牵头行兼簿记行。贷款包括两部分，A档是16.5亿台币，以台币或美元支取；B档是5,500万美元。

A部分台币贷款的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码120个基点，税前保底利率是1.8%。B部分美元贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)和Libor的息差超过35个基点，则借款人支付超出部分的利息。

银行受邀按以下层次参贷：

A部分承贷3亿台币或以上，B部分承贷1,250万美元或以上，银行获得牵头行头衔，前端费20个基点；

A部分承贷2-2.99亿台币，B部分承贷750-1,240万美元，银行获得副牵头行（协办行）头衔，前端费15个基点；

A部分承贷1-1.99亿台币，B部分承贷500-740万美元，银行获得参贷行头衔，前端费6个基点。

银行回复截止日期是9月1日。

A部分的借款人是至上电子，担保人是至上电子的董事长。B部分的借款人是Golden Supreme International，担保人是母公司至上电子和其董事长。

所筹资金用于为2014年6月签署的1.1亿美元等值五年期循环信贷提供再融资，以及用作营运资本。（完） (编译 高琦 审校 王兴亚)