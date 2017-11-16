新债招标：江西三和10年普通专项债利率较下限上浮9和16bp--业内人士

路透北京11月16日 - 业内人士周四透露，中国江西省上午招标的三年和10年期普通专项地方债，中标利率分别为3.83%和4.09%，较投标区间下限上浮9和16个基点（bp），投标倍数5.85倍和5.11倍。 同时结束招标的五期五年期土地储备专项债，中标利率介于4.05%-4.30%，较投标区间下限上浮14-39个bp。 稍后11:10和12:10，该省还将有另外六期五年期土地储备专项债和三年期一般地方债结束招标。 此前公告显示，上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；专项债则含三年和10年期，亦全部为新增债券；同时本次还有11期土地储备专项债发行，均为五年品种。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 票面利 投标倍 上浮幅度(bp) 起息日 率 数 专项债券(普通) 3年 15 3.83% 5.85 9 11月17 日 10年 15 4.09% 5.11 16 小计 30 一般债券 3年 4.6 11月16日11:30-12:10 11月17 日 小计 4.6 土地储备专项债 南昌市 5年 33.5169 4.05% -- 14 11月17 日 九江市 5年 12.0169 4.06% -- 15 景德镇市 5年 2.49 4.06% -- 15 萍乡市 5年 4.3939 4.30% -- 39 新余市 5年 2.2181 4.30% -- 39 鹰潭市 5年 1.9359 11月16日10:30-11:10 11月17 日 赣州市 5年 12.8541 宜春市 5年 8.7135 上饶市 5年 11.1676 吉安市 5年 6.6716 抚州市 5年 4.0215 小计 100 总计 134.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)