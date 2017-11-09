新闻稿：中国10月CPI同比上涨1.9%,前10个月同比上涨1.5%--统计局

路透北京11月9日 - 中国国家统计局周四公布，2017年10月份居民消费价格同比上涨1.9%，1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。

以下为统计局公布的新闻稿全文：

2017年10月份，全国居民消费价格同比上涨1.9%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.7%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨3.2%。1-10月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。 10月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格持平，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.2%，服务价格下降0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 10月份，食品烟酒价格同比上涨0.3%，影响CPI上涨约0.09个百分点。其中，水产品价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点；蛋类价格上涨3.1%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜菜价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点；畜肉类价格下降5.7%，影响CPI下降约0.27个百分点（猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点）；鲜果价格下降0.7%，影响CPI下降约0.01个百分点。 10月份，其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨7.2%、2.8%和2.3%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨1.8%和1.5%，衣着、交通和通信价格分别上涨1.2%和0.8%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 10月份，食品烟酒价格环比持平。其中，鲜果价格上涨0.7%，鲜菜价格上涨0.4%，畜肉类价格上涨0.3%，均影响CPI上涨约0.01个百分点；蛋类价格下降4.6%，影响CPI下降约0.03个百分点；水产品价格下降0.6%，影响CPI下降约0.01个百分点。 10月份，其他七大类价格环比五涨二降。其中，衣着价格上涨0.5%，居住、生活用品及服务、交通和通信、医疗保健价格均上涨0.2%；教育文化和娱乐、其他用品和服务价格分别下降0.3%和0.2%。（完）

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