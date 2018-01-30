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January 30, 2018 / 7:06 AM / in a day

日本债市：10年期公债收益率创六个半月高点，受ECB退出刺激预期的拖累

2 分钟阅读

    路透东京1月30日 - 日本公债价格周二下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)触及六个半月高点0.095%，之前欧元区公债收益率跳涨，受有关欧洲央行将结束刺激举措的预期推动。
    
    全球经济强劲增长，令有关各国央行将撤出刺激措施的预期升温，日本央行将10年期公债收益率维持在“零附近”的非常规政策面临越来越大的压力。
    
    “国内市场参与者普遍认为，日本央行离退出刺激措施还很远。但当市场开始将欧洲央行退出刺激措施纳入考虑时，投资者也会想日本央行将成为唯一一个尚未这么做的央行，”法国巴黎银行的策略师Yusuke Ikawa说。

    欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特周日在荷兰时事节目Buitenhof表示，该央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。            这提振了10年期德债收益率来到一年高位0.644%。
    
    10年券收益率最新的升势令日本央行处境艰难。过去当收益率上升或有升至0.1%上方之虞时，日本央行就会以0.11%的收益率提供无限量买债。
    
    一些市场人士认为，如果收益率进一步上扬，日本央行可能很快就会采取类似行动。
    
    但分析师并表示，投资人并不乐见在周四标售10年期日债前压低收益率。
    
    10年券收益率              最新报0.090%，此前一度上升至0.095%，为7月11日以来最高。
    
    短券走坚，此前两年期日债周二标售结果强劲，投标倍数为5.02倍，高于前月标售时的4.32倍。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.130%     +0.0   -0.130%
    五年期公债                      -0.070%     +1.0   -0.080%
    10年期公债                       0.090%     +1.0    0.080%
    20年期公债                       0.595%     +2.0    0.575%
    30年期公债                       0.820%     +1.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.17    -0.14    150.31
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/戴素萍/刘秀红 审校 王洋/王兴亚)
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