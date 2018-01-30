日本债市：10年期公债收益率创六个半月高点，受ECB退出刺激预期的拖累

路透东京1月30日 - 日本公债价格周二下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)触及六个半月高点0.095%，之前欧元区公债收益率跳涨，受有关欧洲央行将结束刺激举措的预期推动。 全球经济强劲增长，令有关各国央行将撤出刺激措施的预期升温，日本央行将10年期公债收益率维持在“零附近”的非常规政策面临越来越大的压力。 “国内市场参与者普遍认为，日本央行离退出刺激措施还很远。但当市场开始将欧洲央行退出刺激措施纳入考虑时，投资者也会想日本央行将成为唯一一个尚未这么做的央行，”法国巴黎银行的策略师Yusuke Ikawa说。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特周日在荷兰时事节目Buitenhof表示，该央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。 这提振了10年期德债收益率来到一年高位0.644%。 10年券收益率最新的升势令日本央行处境艰难。过去当收益率上升或有升至0.1%上方之虞时，日本央行就会以0.11%的收益率提供无限量买债。 一些市场人士认为，如果收益率进一步上扬，日本央行可能很快就会采取类似行动。 但分析师并表示，投资人并不乐见在周四标售10年期日债前压低收益率。 10年券收益率 最新报0.090%，此前一度上升至0.095%，为7月11日以来最高。 短券走坚，此前两年期日债周二标售结果强劲，投标倍数为5.02倍，高于前月标售时的4.32倍。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 五年期公债 -0.070% +1.0 -0.080% 10年期公债 0.090% +1.0 0.080% 20年期公债 0.595% +2.0 0.575% 30年期公债 0.820% +1.5 0.805% 10年期公债期货 150.17 -0.14 150.31 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/戴素萍/刘秀红 审校 王洋/王兴亚)