欧元债市：10年期德债收益率降至一个月低点，关注ECB官员讲话

路透伦敦2月26日 - 德国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，延续近期的下降态势。稍后欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会发表讲话。

此前有人担心经济增长强劲、有迹象显示通胀加速将促使欧洲央行撤回超宽松货币政策，导致债市近期遭大幅抛售。不过过去一周全球债市扳回了一部分跌幅。

意大利周日将迎来选举，而德国社民党党员对与梅克尔的保守党派组建联合政府协议的投票结果也将会公布，围绕这些事件的不确定性也支撑了德国公债。社民党党员的投票结果也将在周日公布。

盘初时段多数欧债收益率日内持平至下跌1个基点。

德国10年期公债收益率一度跌至一个月低位0.64%，进一步远离本月初所及0.81%左右的逾两年高位。

2月料下跌约4个基点，将是10月以来最大月线跌幅。

周一焦点在德拉吉方面，投资者在试图评估欧洲央行回撤大规模刺激计划的速度，该计划到今年9月底截止。

“市场预期量化宽松(QE)将在年底前后结束，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann称。

“如果德拉吉和其他欧洲央行决策者强调，利率会在更长时间内维持低位，我不会感到奇怪，而且这应该会给债市带来支撑。”

欧洲央行执委科尔也将在周一发表讲话。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 刘秀红/孙茉莉)