台湾债市：10年券殖利率低量收跌，关注今晚FED主席叶伦证词

* 指标10年券殖利率收跌，交投续清淡 * 观望FED主席叶伦证词谈话和加拿大央行利率决策 * 106/4殖利率区间暂看1.06-1.10% 路透台北7月12日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三下跌。交易员表示，台债随美债殖利率走低，但交投持续清淡，各方退场观望心态仍浓，今日也观望美联储(FED)主席叶伦的证词谈话。 他们称，成交意愿低落，流动性不佳，也令债市殖利率的波动偏大。美国已处于升息循环，市场预期欧洲央行可能开始缩减宽松规模，使欧债殖利率明显上扬，未来是观察重点。 〞现在是走一步看一步，欧洲如果缩减宽松，未来是不是有资金撤出还很难讲。〞一位大型证券商交易员说。 他们也表示，近期台债随着美债、欧债殖利率扬升至此水位，空方认为殖利率再上扬，但多方追多后殖利率低位又会遭逢银行的区间操作卖压，不论往上或往下都很难做，也因此使得交投意愿偏低。 〞多看少做，多做多错，大家都是这样想。〞另外一位大证券商交易员说。 另市场也关注周三GMT1400美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述；同时间亦有加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告。 交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.06-1.10%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间预料0.76-0.80%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5R -1.00 0.7850% 0.7850-0.7850% 0.5 10 106/4 -2.35 1.0755% 1.0755-1.0853% 9.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0755% 5 106/5 0.7766% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)