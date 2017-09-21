台湾债市：10年券殖利率盘初创逾一个月高位，FED暗示12月仍可能升息

路透台北9月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四盘初创逾一个月盘中高位。交易员表示，因美联储(FED)暗示12月仍可能升息，令台债随美债殖利率走高。

他们认为，美联储仍按着回归利率正常化的步骤执行，这让第四季可能不会升息的乐观预期遭到修正，但因美债长端走势尚称稳定，利空料将逐渐淡化。今日也见买盘逢高承接106/9，使得殖利率弹幅有所收敛。

〞台债先反应美债走势，还有下午的央行理监事会议、周五发债计划要看。〞一位证券商交易员说。

另一银行交易员则称，纵然美联储于12月升息，美国指标10年期公债殖利率顶多弹到2.40%，离目前水准并不远。至于台债今年仍处在钱多券少状态，买盘尚有补券需求，因此殖利率弹幅也料将有限。

指标美国公债收益率周三跳涨至其六周最高水准，指标10年期公债价格下跌11/32，收益率报2.29%，此为8月8日来最高水准，美联储发布政策声明前为2.24%。

本地时间09:59，106/9期殖利率弹1.45个基点至1.0385%，盘中一度高见1.0485%，前高为8月16日的1.059%，成交58.5亿台币；五年券106/5期殖利率升0.95个基点至0.7380%，成交9.5亿台币；同时间台股涨0.41%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五年券106/5期殖利率区间料在0.73-0.75%。

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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，宣布10月开始缩表(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)