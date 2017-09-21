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台湾债市：指标10年券殖利率收创一个月高位，因FED年底升息机率升高
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2017年9月21日 / 早上6点38分 / 1 个月前

台湾债市：指标10年券殖利率收创一个月高位，因FED年底升息机率升高

2 分钟阅读

    * 美联储暗示12月升息，台债随美债走空
    * 殖利率逢高吸引买盘承接，弹幅收敛
    * 明日106/9殖利率区间料在1.02-1.05%

    路透台北9月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四连四日收升，创一个月高位。交易员表示，受美联储(FED)暗示12月仍可能升息影响，台债随美债殖利率弹高，但买盘趁机承接，空单也见好就收令殖利率弹幅收敛。
    
    他们指出，就技术线型观察，无论美债与台债皆从多头转为中性偏空；接下来会如何变化，仍要看美债走势能否止稳。短线除美债外，也要看下午央行理监事会议以及明日的第四季发债计划，是否有出乎意料的信息发生。
    
     〞美联储比较偏鹰派一点，不过台债需求仍在，空单也见好就收。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则表示，美债殖利率曲线整体趋平，长券端表现相对稳定，但短端殖利率持续向上，让多头承受压力。短线美债料仍持续消化美联储对未来利率的看法，市场气氛难以立刻转好。
    
    不过一银行交易员认为，纵然美联储于12月升息，美国指标10年期公债殖利率顶多弹到2.40%，离目前水准并不远。至于台债今年仍处在钱多券少状态，买盘尚有补券需求，因此殖利率弹幅也料将有限。       
    
    今日106/9期殖利率收高1.29基点报1.0369%，此前收盘高点为8月21日的1.0408%。
    
    根据CME集团的FEDWATCH工具，美国联邦基金利率期货暗示交易商现预计美联储在12月升息机率为72%，在美联储政策声明发布前为68%。
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.05%，而五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.72-0.75%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      +0.15     0.7300%   0.7300-0.7465%      23.5
   10   106/9                      +1.29     1.0369%   1.0320-1.0485%      97.5
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                      没有成交
   20   106/8                      没有成交
   10   106/9                        1.0369
    5   106/5                        0.7300
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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