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台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收高，审慎等待下任FED主席出炉
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2017年10月23日 / 早上6点38分 / 2 天前

台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收高，审慎等待下任FED主席出炉

2 分钟阅读

    * 美国10年公债殖利率逼近2.40%，台债亦受影响
    * 下任FED主席谁属，料牵动债市走向
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.06%

    路透台北10月23日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周一收高。交易员指出，美国参议院表决通过2018年预算草案令上周五10年期美债殖利率大弹，106/9R今日成为空方狙击标的，殖利率一度弹破1.05%，但买方也逢高承接收敛了弹幅。
    
    他们表示，除了减税方案通过机率增加不利美债外，下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席可望在近日出炉，也将是牵动美债表现的重大变数，若是偏鹰派的候选人当选，美债恐会牵动台债走空。
      
    〞空方不太积极，所以压回一些，接下来重点在美国10年公债殖利率能否守稳2.40%。〞一位证券商交易员说。
    
    他表示，下任美联储主席的五位候选人，对未来货币政策的态度不一，目前市场对到底是哪位上任仍未有一致看法，倘若是偏鹰派的泰勒或瓦尔许当选，则10年期美债殖利率应该会弹破2.40%重要支撑，带动台债殖利率向上修正。
        
    上周五，美国总统特朗普对福克斯商业新闻表示，他考虑让鲍威尔和泰勒两人一个出任美联储主席，一个出任副主席，但也不排除叶伦续任的可能性。     
    
    另一证券商交易员指出，美国公债殖利率曲线短端不断弹高，让10年券面临修正压力。像是指标五年期公债殖利率已经弹破2.0%，与10年券利差持续收窄，未来不排除10年美债有弹破2.40%的机会。

    不过一银行交易员认为，虽然美债偏空不利台债，但台债处在资金宽松、筹码偏少的环境，对于利空反应相对钝化，倘若因美债殖利率弹破2.40%而出现修正，预料实质买盘还是会逢高承接，使得弹升幅度受到限制。
    
    美国参议院上周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。    
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.710-0.730%。     
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +0.01     0.7193%  0.7193-0.7255%       6.5
  10  106/9R                      +0.94     1.0494%  1.0468-1.0535%      47.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0494%
   5    106/10                       0.7193%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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