台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收高，审慎等待下任FED主席出炉

* 美国10年公债殖利率逼近2.40%，台债亦受影响 * 下任FED主席谁属，料牵动债市走向 * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.06% 路透台北10月23日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周一收高。交易员指出，美国参议院表决通过2018年预算草案令上周五10年期美债殖利率大弹，106/9R今日成为空方狙击标的，殖利率一度弹破1.05%，但买方也逢高承接收敛了弹幅。 他们表示，除了减税方案通过机率增加不利美债外，下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席可望在近日出炉，也将是牵动美债表现的重大变数，若是偏鹰派的候选人当选，美债恐会牵动台债走空。 〞空方不太积极，所以压回一些，接下来重点在美国10年公债殖利率能否守稳2.40%。〞一位证券商交易员说。 他表示，下任美联储主席的五位候选人，对未来货币政策的态度不一，目前市场对到底是哪位上任仍未有一致看法，倘若是偏鹰派的泰勒或瓦尔许当选，则10年期美债殖利率应该会弹破2.40%重要支撑，带动台债殖利率向上修正。 上周五，美国总统特朗普对福克斯商业新闻表示，他考虑让鲍威尔和泰勒两人一个出任美联储主席，一个出任副主席，但也不排除叶伦续任的可能性。 另一证券商交易员指出，美国公债殖利率曲线短端不断弹高，让10年券面临修正压力。像是指标五年期公债殖利率已经弹破2.0%，与10年券利差持续收窄，未来不排除10年美债有弹破2.40%的机会。 不过一银行交易员认为，虽然美债偏空不利台债，但台债处在资金宽松、筹码偏少的环境，对于利空反应相对钝化，倘若因美债殖利率弹破2.40%而出现修正，预料实质买盘还是会逢高承接，使得弹升幅度受到限制。 美国参议院上周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.710-0.730%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.01 0.7193% 0.7193-0.7255% 6.5 10 106/9R +0.94 1.0494% 1.0468-1.0535% 47.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0494% 5 106/10 0.7193% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)