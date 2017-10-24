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台湾债市：10年增额券殖利率随美债收低，下任FED主席确认前交易冷清
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2017年10月24日 / 凌晨5点55分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率随美债收低，下任FED主席确认前交易冷清

2 分钟阅读

    * 等待下任FED主席，交易气氛冷清
    * 央行业务报告没意外，态度仍偏鸽派
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.03-1.06%

    路透台北10月24日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周二收低。交易员指出，昨晚美债走势略偏多，带动台债殖利率下滑，不过市场仍在等待下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席名单，交投气氛冷清。
    
    台湾央行总裁彭淮南周三将赴立法院进行业务报告，对于已曝光的报告内容，交易商表示，与先前央行的说法差异不大，货币政策仍属偏宽松。在此情形下，台债五年券表现料仍优于较易受美债影响的10年券。
      
    〞天气凉，盘更凉。美债在等FED新主席出来，最近都会偏整理。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易主管则称，FED新主席出炉前，美国指标10年期公债殖利率都不会弹破2.40%关卡，台债有筹码因素保护，更难走出方向。
    
    他表示，106/9期因有两次增额发行，多头在此期间因无法掌控筹码，控盘主力仍放在五年券106/10。但对空方而言，由于增额发行额度仅有250亿台币，在筹码受限状态下，也不适合布局太大部位，多空态度都审慎，也代表难有行情出现。
    
    至于央行的业务报告，一位银行交易员指出，报告内容与9月底理监事会后记者会大同小异，市场对央行偏鸽派的解读没有改变。
    
    〞央行总裁都要换人了，要讲明年如何，不如谈会是谁上去。〞他说。
    
    路透周一获得的台湾央行业务报告显示，今年消费者物价指数(CPI)涨幅小，且通膨展望稳定，预测全年CPI年增率为0.65%，而明年预估为1.12%。
        
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.03-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.700-0.730%。     
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      -1.10     0.7083%  0.7083-0.7160%      25.0
  10  106/9R                      -0.68     1.0426%  1.0410-1.0449%      14.5
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0426%
   5    106/10                       0.7083%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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