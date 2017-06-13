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台湾债市：指标10年券殖利率微收跌，新券标售符合预期并观望FOMC会议
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2017年6月13日 / 早上7点32分 / 2 个月前

台湾债市：指标10年券殖利率微收跌，新券标售符合预期并观望FOMC会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4R期发行前交易殖利率微跌
    * 新券得标利率落在预期区间下缘
    * 观望稍后美联储议息决议及会后声明
    * 明日106/4R殖利率区间暂看1.00-1.04%

    路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖
利率周二微收跌。交易员表示，由于10年新券标售结果符合预期，带动该券殖利率尾盘暂在
得标利率附近窄幅波动，观望本周稍后美联储议息决议及会后声明。
   
    标债后交投看法分歧，部分认为，此次106/4二度增额券得标比重以证券业的47.98%为
最多，将提高后续台债波动度加大的预期，追价意愿降低倾向殖利率逢高再接，但部分认为
，目前冷券交投积极，且10年券新筹码要等到9月才再释出，料106/4R跌破1%指日可待。
    
    〞如果FED比较鸽派一点，可能等到12月才再升息。〞一位大型银行交易员说。
    
    他并称，随着新债标售变数厘清后，市场转趋关注美国FOMC会议未来升息决策的步调，
若此次一如预期升息后要等到年底才再行升息，那么将支撑台债持续偏多，明日台债料暂平
盘整理，静待美联储主席叶伦会后谈话释出进一步指引。
    
    另位银行交易员则提到，这次证券商标得太多筹码，而银行端并不认同现有利率水准，
券商想压低殖利率也没有人跟进抬轿，预估近期台债殖利率会持平盘整、不上不下的。
    
    稍早台湾央行表示，财政部委托标售的10年106/4期二度增额公债得标利率1.015%，符
合市场预估的1.01-1.05%；较上次标售的10年公债106/4首度增额券得标利率1.139%走低12.
4基点。
    
    美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开利率政策会议。路透
调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔
夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R殖
利率区间估在1.00-1.04%。
    
    美国公债收益率周一上涨，此前10年期公债标售需求平平，抵消三年期公债需求强劲的
影响，而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。
美国10年期公债尾盘收益率报2.211%，上日尾盘为2.199%。  
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +0.06     0.7101%  0.7060-0.7140%       8.0
 10  106/4R                      -0.18     1.0199%  1.0090-1.0240%      89.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10    106/4R                       1.0199%
   5     106/5                       0.7101%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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