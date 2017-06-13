台湾债市：指标10年券殖利率微收跌，新券标售符合预期并观望FOMC会议

* 106/4R期发行前交易殖利率微跌 * 新券得标利率落在预期区间下缘 * 观望稍后美联储议息决议及会后声明 * 明日106/4R殖利率区间暂看1.00-1.04% 路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖 利率周二微收跌。交易员表示，由于10年新券标售结果符合预期，带动该券殖利率尾盘暂在 得标利率附近窄幅波动，观望本周稍后美联储议息决议及会后声明。 标债后交投看法分歧，部分认为，此次106/4二度增额券得标比重以证券业的47.98%为 最多，将提高后续台债波动度加大的预期，追价意愿降低倾向殖利率逢高再接，但部分认为 ，目前冷券交投积极，且10年券新筹码要等到9月才再释出，料106/4R跌破1%指日可待。 〞如果FED比较鸽派一点，可能等到12月才再升息。〞一位大型银行交易员说。 他并称，随着新债标售变数厘清后，市场转趋关注美国FOMC会议未来升息决策的步调， 若此次一如预期升息后要等到年底才再行升息，那么将支撑台债持续偏多，明日台债料暂平 盘整理，静待美联储主席叶伦会后谈话释出进一步指引。 另位银行交易员则提到，这次证券商标得太多筹码，而银行端并不认同现有利率水准， 券商想压低殖利率也没有人跟进抬轿，预估近期台债殖利率会持平盘整、不上不下的。 稍早台湾央行表示，财政部委托标售的10年106/4期二度增额公债得标利率1.015%，符 合市场预估的1.01-1.05%；较上次标售的10年公债106/4首度增额券得标利率1.139%走低12. 4基点。 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开利率政策会议。路透 调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔 夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R殖 利率区间估在1.00-1.04%。 美国公债收益率周一上涨，此前10年期公债标售需求平平，抵消三年期公债需求强劲的 影响，而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。 美国10年期公债尾盘收益率报2.211%，上日尾盘为2.199%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.06 0.7101% 0.7060-0.7140% 8.0 10 106/4R -0.18 1.0199% 1.0090-1.0240% 89.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4R 1.0199% 5 106/5 0.7101% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)