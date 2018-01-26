台湾债市：10年债殖利率连四跌续探逾两周低位，关注美国数据及FOMC会议

* 10年指标债殖利率连四跌探两周低位 * 短线利空钝化带动台债略显区间偏多 * 下周关注美国数据密集公布及FOMC会议 * 107/2殖利率下周主要区间料在0.98-1.10% 路透台北1月26日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周五连续第四 日收跌，续探逾两周新低。交易员表示，由于美国指标10年债殖利率上日稍有拉回，及寿险 抛券卖压去化良好，短线境内外利空钝化，带动台债区间偏多，惟尾盘跌幅收敛，后续留意 美债后市及标债变数。 他们并称，短线美国迈入重大数据密集公布期，且美联储议息会议也将在下周三公布利 率决议，将使市场焦点转向美债波动，料下周美债后市将左右台债主流券走向。 〞下周美债变数较多，会多盯一下。〞一位大型证券交易员说。 他们指出，107/2空单量周四微增至64.5亿台币，仍续靠向该券标售总额250亿台币的三 分之一，目前多数空单并不打算回补，而随着新债标售时程逼近，标债变数的影响将陆续发 酵。 台湾财政部新发行的10年公债107/2期将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从上周四 (18日)展开发行前交易以来，区间落在1.0106-1.1265%。 交易员认为，尽管近期台债偏空气氛改善，但仍将面对标债结果的检验，该券发行前交 易期间殖利率走势震荡，考验实质买盘的竞标意愿，随着标债变数陆续显现，下周后段107/ 2殖利率可能略见升压。 10年新债107/2殖利率今日续收创发行前交易以来新低，并创同年券逾两周低位，同年 券此前收盘低位为1月11日的1.0270%；指标五年券107/1殖利率也创三周新低 ，前低为1月8日的0.6770%。 美国公债价格周四上涨，受七年期公债标售需求强劲和美国总统特朗普称希望强势美元 的言论提振，他的讲话和上日财长努钦的说法互相矛盾。尾盘美国10年期公债收益率US10Y T=RR跌至2.626%，低于周三的2.654%。 美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二展开为期两天的利率会议，并于周三19 00GMT公布利率决议。 交易员预估，下周五年期107/1公债殖利率区间料在0.65-0.73%；10年券107/2期发行前 交易殖利率区间则料0.98-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -1.08 0.6780% 0.6610-0.6830% 22.0 10 107/2 -0.59 1.0301% *1.0106-1.0325% 78.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0301% 5 107/1 0.6780% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)