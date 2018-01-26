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January 26, 2018 / 7:20 AM / 3 days ago

台湾债市：10年债殖利率连四跌续探逾两周低位，关注美国数据及FOMC会议

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率连四跌探两周低位
    * 短线利空钝化带动台债略显区间偏多
    * 下周关注美国数据密集公布及FOMC会议
    * 107/2殖利率下周主要区间料在0.98-1.10%

    路透台北1月26日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周五连续第四
日收跌，续探逾两周新低。交易员表示，由于美国指标10年债殖利率上日稍有拉回，及寿险
抛券卖压去化良好，短线境内外利空钝化，带动台债区间偏多，惟尾盘跌幅收敛，后续留意
美债后市及标债变数。
    
    他们并称，短线美国迈入重大数据密集公布期，且美联储议息会议也将在下周三公布利
率决议，将使市场焦点转向美债波动，料下周美债后市将左右台债主流券走向。
    
    〞下周美债变数较多，会多盯一下。〞一位大型证券交易员说。
    
    他们指出，107/2空单量周四微增至64.5亿台币，仍续靠向该券标售总额250亿台币的三
分之一，目前多数空单并不打算回补，而随着新债标售时程逼近，标债变数的影响将陆续发
酵。 
    
    台湾财政部新发行的10年公债107/2期将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从上周四
(18日)展开发行前交易以来，区间落在1.0106-1.1265%。

    交易员认为，尽管近期台债偏空气氛改善，但仍将面对标债结果的检验，该券发行前交
易期间殖利率走势震荡，考验实质买盘的竞标意愿，随着标债变数陆续显现，下周后段107/
2殖利率可能略见升压。 
    
    10年新债107/2殖利率今日续收创发行前交易以来新低，并创同年券逾两周低位，同年
券此前收盘低位为1月11日的1.0270%；指标五年券107/1殖利率也创三周新低
，前低为1月8日的0.6770%。
    
    美国公债价格周四上涨，受七年期公债标售需求强劲和美国总统特朗普称希望强势美元
的言论提振，他的讲话和上日财长努钦的说法互相矛盾。尾盘美国10年期公债收益率US10Y
T=RR跌至2.626%，低于周三的2.654%。  
    
    美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二展开为期两天的利率会议，并于周三19
00GMT公布利率决议。
    
    交易员预估，下周五年期107/1公债殖利率区间料在0.65-0.73%；10年券107/2期发行前
交易殖利率区间则料0.98-1.10%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -1.08     0.6780%   0.6610-0.6830%       22.0
  10   107/2                      -0.59     1.0301%  *1.0106-1.0325%       78.5
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0301%
   5     107/1                       0.6780%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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