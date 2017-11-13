新闻稿：中国10月末M2同比增8.8%，当月新增人民币贷款6,632亿--央行

路透上海11月13日 - 以下为中国人民银行周一公布的“2017年10月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长8.8%，狭义货币增长13%

10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元,同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点；流通中货币(M0)余额6.82万亿元,同比增长6.3%。当月净回笼现金1,518亿元。

二、10月份人民币贷款增加6,632亿元，外币贷款增加64亿美元

10月末，本外币贷款余额123.89万亿元，同比增长12.4%。月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，增速比上月末和上年同期均低0.1个百分点。当月人民币贷款增加6,632亿元，同比多增119亿元。分部门看，住户部门贷款增加4,501亿元，其中，短期贷款增加791亿元，中长期贷款增加3,710亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2,142亿元，其中，短期贷款减少113亿元，中长期贷款增加2,366亿元，票据融资减少378亿元;非银行业金融机构贷款减少4亿元。月末，外币贷款余额8,228亿美元，同比增长2.8%。当月外币贷款增加64亿美元。

三、10月份人民币存款增加1.06万亿元，外币存款增加43亿美元

10月末，本外币存款余额168.5万亿元，同比增长9.2%。月末人民币存款余额163.33万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。当月人民币存款增加1.06万亿元，同比少增1579亿元。其中，住户存款减少8,052亿元，非金融企业存款增加126亿元，财政性存款增加1.05万亿元，非银行业金融机构存款增加4,657亿元。月末，外币存款余额7,788亿美元，同比增长14.2%。当月外币存款增加43亿美元。

四、10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.82%，质押式债券回购月加权平均利率为2.91%

10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交59.48万亿元，日均成交3.5万亿元，日均成交比上年同期增长14.1%。其中，同业拆借日均成交同比增长5.1%，现券日均成交同比下降11.4%，质押式回购日均成交同比增长21%。

10月份同业拆借加权平均利率为2.82%，比上月低0.1个百分点，比上年同期高0.52个百分点；质押式回购加权平均利率为2.91%，比上月低0.16个百分点，比上年同期高0.56个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3,186亿元，直接投资人民币结算业务发生1,263亿元

2017年10月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2,468亿元、718亿元、293亿元、970亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完) (整理 边竞；审校 杨淑祯)