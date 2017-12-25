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全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透
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December 25, 2017 / 12:02 AM / 2 days ago

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约12月22日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中旬以来最
低。
    
    12月19日止当周，美元净空仓规模为21.8亿美元。路透对芝加哥国际
货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日
圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    这低于前一周的78.1亿美元。美元净空仓在连增四周之后出现下降。
投机客连续第23周持有美元净空仓。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为32.87亿美元，低
于之前一周的98.03亿美元。
    
    美元指数可能创出14年来最差的年度表现。
    
    在美国总统选举带动美元上涨之后，美元今年大部分时间都处境艰难
。在前三个季度，美元每季均告下跌。
    
    最近一周美元净空仓减少，主要是因为欧元多仓下降，以及澳元人气
突然恶化。
    
    欧元净多仓减少113,889口，降至86,224口。
    
    加拿大丰业银行的首席外汇策略师Shaun Osborne表示，欧元净多仓
下降，主要是总空仓增加所致，“投资者实质上增加了更多的风险”。
    
    Osborne表示，在年内的这个时候，这有些令人意外。
    
    澳元净空仓总计为12,660口，前一周是净多仓40,720口。这是澳元空
仓自2007年以来的最大变化。
    
    “澳元仓位情况有点令人困惑；自年中以来一直保持的小幅净多仓变
成了规模较大且相对重要的净空仓，”Osborne表示。
    
    “我们认为，过去一周没有什么明显的基本面消息驱动人气出现如此
转变。”
    
            
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         36,874       31,747
 空头仓位        151,247      145,870
 净仓位         -114,373     -114,123
 
    欧元(125,000欧元为1口) 
           12月19日当周       前一周
 多头仓位        198,398     206,027
 空头仓位        112,174      92,138
 净仓位           86,224     113,889
  
    
    英镑(62,500英镑为1口)   
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         77,109       82,611
 空头仓位         56,721       71,223
 净仓位           20,388       11,388
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
           12月19日当周         前一周
 多头仓位         29,875        19,349
 空头仓位         47,270        48,114
 净仓位          -17,395       -28,765
    
    加元(100,000加元为1口)   
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         68,451       62,198
 空头仓位         22,550       20,238
 净仓位           45,901       41,960
 
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         38,012       93,384
 空头仓位         50,672       52,664
 净仓位          -12,660       40,720
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
           12月19日当周        前一周
 多头仓位        102,273      112,383
 空头仓位         48,379       26,207
 净仓位           53,894       86,176
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           12月19日当周        前一周
 多头仓位         19,456       23,811
 空头仓位         36,075       37,239
 净仓位          -16,619      -13,428
 
(完) (编译 张涛；审校 李爽)

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