全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月22日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中旬以来最 低。 12月19日止当周，美元净空仓规模为21.8亿美元。路透对芝加哥国际 货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日 圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 这低于前一周的78.1亿美元。美元净空仓在连增四周之后出现下降。 投机客连续第23周持有美元净空仓。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为32.87亿美元，低 于之前一周的98.03亿美元。 美元指数可能创出14年来最差的年度表现。 在美国总统选举带动美元上涨之后，美元今年大部分时间都处境艰难 。在前三个季度，美元每季均告下跌。 最近一周美元净空仓减少，主要是因为欧元多仓下降，以及澳元人气 突然恶化。 欧元净多仓减少113,889口，降至86,224口。 加拿大丰业银行的首席外汇策略师Shaun Osborne表示，欧元净多仓 下降，主要是总空仓增加所致，“投资者实质上增加了更多的风险”。 Osborne表示，在年内的这个时候，这有些令人意外。 澳元净空仓总计为12,660口，前一周是净多仓40,720口。这是澳元空 仓自2007年以来的最大变化。 “澳元仓位情况有点令人困惑；自年中以来一直保持的小幅净多仓变 成了规模较大且相对重要的净空仓，”Osborne表示。 “我们认为，过去一周没有什么明显的基本面消息驱动人气出现如此 转变。” 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 36,874 31,747 空头仓位 151,247 145,870 净仓位 -114,373 -114,123 欧元(125,000欧元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 198,398 206,027 空头仓位 112,174 92,138 净仓位 86,224 113,889 英镑(62,500英镑为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 77,109 82,611 空头仓位 56,721 71,223 净仓位 20,388 11,388 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 29,875 19,349 空头仓位 47,270 48,114 净仓位 -17,395 -28,765 加元(100,000加元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 68,451 62,198 空头仓位 22,550 20,238 净仓位 45,901 41,960 澳元(100,000澳元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 38,012 93,384 空头仓位 50,672 52,664 净仓位 -12,660 40,720 墨西哥披索(500,000披索为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 102,273 112,383 空头仓位 48,379 26,207 净仓位 53,894 86,176 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月19日当周 前一周 多头仓位 19,456 23,811 空头仓位 36,075 37,239 净仓位 -16,619 -13,428 (完) (编译 张涛；审校 李爽)