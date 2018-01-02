全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中以来最低。 12月26日止当周，美元净空仓规模为4.58亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(Interna tional Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元 这六种主要货币的净仓位来计算。 这低于前一周的21.8亿美元。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指 标显示，美元净空仓为10.79亿美元，低于之前一周的32.87亿美元，且为6月 底以来最低。 美元投机净空仓再减之际，美元创下2003年以来最差的年度表现。 与美元形成反差的是，在欧元区展望改善、及欧洲央行2018年或考虑升息的预期带动下 ，欧元兑美元录得14年来最佳年度表现。 欧元净多仓从前一周的86,224口增至92,148口。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 44,269 36,874 空头仓位 160,355 151,247 净仓位 -116,086 -114,373 欧元(125,000欧元为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 208,913 198,398 空头仓位 116,765 112,174 净仓位 92,148 86,224 英镑(62,500英镑为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 76,354 77,109 空头仓位 63,678 56,721 净仓位 12,676 20,388 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 31,959 29,875 空头仓位 45,861 47,270 净仓位 -13,902 -17,395 加元(100,000加元为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 42,372 68,451 空头仓位 25,026 22,550 净仓位 17,346 45,901 澳元(100,000澳元为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 38,210 38,012 空头仓位 51,849 50,672 净仓位 -13,639 -12,660 墨西哥披索(500,000披索为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 87,576 102,273 空头仓位 51,192 48,379 净仓位 36,384 53,894 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月26日当周 前一周 多头仓位 18,140 19,456 空头仓位 35,726 36,075 净仓位 -17,586 -16,619 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)