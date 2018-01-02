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全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透
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投机客在12月26日当周增持比特币空头仓位--CFTC
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投机客在12月26日当周增持比特币空头仓位--CFTC
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#亚洲
January 2, 2018 / 12:41 AM / a day ago

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓降至11月中以来最低--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透纽约12月29日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中以来最低。

    12月26日止当周，美元净空仓规模为4.58亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(Interna
tional Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元
这六种主要货币的净仓位来计算。

    这低于前一周的21.8亿美元。

    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指
标显示，美元净空仓为10.79亿美元，低于之前一周的32.87亿美元，且为6月
底以来最低。
    
    美元投机净空仓再减之际，美元创下2003年以来最差的年度表现。

    与美元形成反差的是，在欧元区展望改善、及欧洲央行2018年或考虑升息的预期带动下
，欧元兑美元录得14年来最佳年度表现。

    欧元净多仓从前一周的86,224口增至92,148口。

    日圆(12,500,000日圆为1口)      
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        44,269         36,874
 空头仓位       160,355        151,247
 净仓位        -116,086       -114,373
 
    欧元(125,000欧元为1口) 
           12月26日当周         前一周
 多头仓位       208,913        198,398
 空头仓位       116,765        112,174
 净仓位          92,148         86,224
 
    英镑(62,500英镑为1口)   
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        76,354         77,109
 空头仓位        63,678         56,721
 净仓位          12,676         20,388
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        31,959         29,875
 空头仓位        45,861         47,270
 净仓位         -13,902        -17,395
    
    加元(100,000加元为1口)   
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        42,372         68,451
 空头仓位        25,026         22,550
 净仓位          17,346         45,901
 
    澳元(100,000澳元为1口)
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        38,210         38,012
 空头仓位        51,849         50,672
 净仓位         -13,639        -12,660
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        87,576        102,273
 空头仓位        51,192         48,379
 净仓位          36,384         53,894
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           12月26日当周         前一周
 多头仓位        18,140         19,456
 空头仓位        35,726         36,075
 净仓位         -17,586        -16,619
 
(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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