路透基点：台湾烨联钢铁启动110亿台币五年期再融资案--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，六家银行组成的银团为烨联钢铁股份有限公司启动了110亿台币(3.61亿美元)的五年期再融资案。

彰化商业银行、第一商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行及合作金库银行为牵头行兼簿记行。兆丰国际商业银行亦为贷款代理行。

该案分为100亿台币定期贷款A部分和10亿台币定期贷款B部分。A部分和B部分的贷款利率分别为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码125和135个基点，税前利率下限为2.2%。

承诺贷款15亿台币或以上者，可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费19个基点。承贷10亿至14亿台币的银行为协办行，前端费12个基点；承贷5亿至9.99亿台币的银行为经理行，前端费9个基点；承贷2亿至4.99亿台币的银行为参贷行，前端费为5个基点。回复截止日期为8月7日。

该笔贷款以土地、厂房及机械为抵押。担保人为烨联钢铁董事长林义守及Guan Ying Enterprise Co Ltd.。

所筹资金将用于为2014年8月签署的120.7亿台币五年期贷款的再融资，并用于运营资本目的。

台湾上市的烨联钢铁在东南亚生产和销售不锈钢产品。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)