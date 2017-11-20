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国际油市：市场走势迟滞，11月30日OPEC会议前交易员不愿大举建仓
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2017年11月20日 / 早上8点05分 / 1 天前

国际油市：市场走势迟滞，11月30日OPEC会议前交易员不愿大举建仓

1 分钟阅读

路透新加坡11月20日 - 油市周一走势迟滞，交易员在月底的石油输出国组织(OPEC)会议前，不愿大举建新仓。OPEC料将在会议上决定是否继续实施旨在推高油价的减产行动。

0752 GMT，指标布兰特原油期货跌0.25美元或0.4%，报每桶62.47美元。

美国原油期货仅上涨0.02美元，报每桶56.57美元。

交易商表示，由于市场的不确定性，他们避免大举建立新的仓位。

“交易员似乎现在将注意力放到了OPEC/非OPEC会议...以及减产协议(是否会)延长至2018年全年之上，”OANDA分析师Jeffrey Halley说。

石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国，今年初开始一直在减产，希望结束全球供应过剩，同时提振油价。

减产协议将于明年3月到期，但OPEC将在11月30日开会讨论减产政策的前景。

OPEC料将就延长减产协议达成一致，因为虽然近期库存有所下降，但仍处在高位。不过一些参与国是否愿意继续减产还存在疑问。

“OPEC会议仍是年底前的一个关键因素...今年秋初OPEC发表的评论之后，市场预期是协议延长至贯穿2018年...(但是)OPEC推迟延长减产决定的可能越来越大，”摩根士丹利在一份致客户的报告中写道。

摩根士丹利称，是否延长减产协议的问题，“已经转移到了非OPEC参与国是否有延长的意愿之上，主要是俄罗斯”。(完) (编译 王琛/王洋; 审校 于春红)

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