路透9月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国信托商业银行启动了招银国际租赁管理有限公司的1.15亿美元五年期船舶融资,招银国际租赁旗下的特殊目的公司(SPV)为借款人。

贷款利率较Libor加码120个基点,平均期限是2.5年。在10月3日以前做出贷款承诺的银行将获得5个基点的提前参贷费。

承贷2,000万美元或以上的银行,担任牵头行,获得140个基点的综合收益和45个基点的管理费。承贷1,000-1,900万美元的银行,担任主办行,综合收益和管理费分别是136个基点和35个基点。提前参贷费包含在综合收益中。银行回复截止日期是10月11日。

三家SPV是借款人,分别是Sea 49 Leasing Co Ltd、Sea 50 Leasing Co Ltd和Sea 51 Leasing Co Ltd。

所筹资金用于为公司和马士基航运之间的三艘集装箱船舶销售和售后回租提供融资。(完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)