《中国数据观测》食品与翘尾致11月CPI涨幅略降，工业因限产影响续放缓

* 公布内容：中国11月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：12月9日本地时间9:30公布CPI和PPI * 12月14日本地时间10:00公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.9 1.5~2.2 2.3 29 工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.9 6.9 5.5~6.7 3.3 27 工业增加值 6.0 6.2 5.8~6.5 6.2 23 固定资产投资(不含农户)(1-11月 7.2 7.3 7.0~7.3 8.3 20 ) 社会消费品零售总额 10.2 10.0 7.9~10.8 10.8 23 注：固定资产投资前值为1-10月 数据。 路透综合20余家机构预测中值结果显示，受蔬菜价格及翘尾因素小幅回落影响，中国11 月CPI同比涨幅略有下降，PPI涨幅则由于有色金属等价格下降出现明显回落，总体通胀压力 不大；而进入采暖季带来的限产措施影响，将继续拖累11月的工业增加值。 交通银行金融研究中心报告指出，11月主要食品价格基本平稳、蔬菜价格整体小幅回落 、肉类价格小幅上涨，预计食品价格环比下降0.3个百分点左右；成品油价的上调带动非食 品价格略有回升，加上翘尾因素将从上月的0.34%回落至0.2%，综合判断11月CPI同比涨幅相 比上月有小幅回落。而PPI涨幅因有色金属等价格下降和翘尾因素走弱也显著回落。 “11月工业产品价格整体环比上涨幅度显著回落，部分工业产品飙升状况明显改观。” 该报告称，流通领域主要生产资料中，46%的产品价格上升，44%下降，10%基本持平，上涨 的种类减少，下降的种类增多。 九大类生产资料价格测算显示，非金属建材、黑色金属、农产品等价格上涨，而有色金 属、煤炭、林产品价格环比显著下降，降幅都超过3.4%。此外，11月PPI翘尾因素为1.6%， 比上个月下降1.52%，也将导致PPI同比涨幅收窄。 另从高频的主要钢材价格走势来看，钢材和水泥价格都有明显上涨。报告称，这主要是 受到去产能和环保限产带来价格上升，并不能表明需求改善。 交行预计11月固定资产投资累计增速继续下降至7.2%。由于补库存阶段走到尾声，企业 缺乏自主扩大投资的积极性，制造业投资需求难以持续提升，预计在4%左右；前期拿地积极 有助于房地产投资走势相对平稳，在7.5%左右；基建投资则有望在高位，增长16%左右。 申万宏源首席宏观分析师李慧勇也认为，11月投资将继续承压。首先地产投资有回落压 力，其次制造业投资仍然将受到企业产能扩张较谨慎、环保及供给侧等政策的压制，表现分 化，预计在制造业实现出清之前，投资将持续处于低位；而地方政府融资的规范，对基建投 资增长不利，整体来看，四季度的基建投资较前三季度应有所回落。 他并表示，由于正式进入取暖季，北方城市实行环保限产的影响，11月的工业生产较10 月明显降温。 从高频数据来看，截至24日，六大电厂耗煤增长0.8%，低于10月同期的22.4%和9月同期 的24.2%。高炉开工率的均值则显著回落至67%，10月同期均值为73.5%；高炉开工率同比下 跌13.3%，跌幅显著高于10月同期的7.3%。11月汽车半钢胎开工率为70%，略高于10月和9月 同期。 中金宏观组报告显示，京津冀及周边地区开始实行2017-2018年秋冬季大气污染综合治 理，对钢铁、焦化、建材、有色等行业采取了限产措施。其中，石家庄、唐山、邯郸、安阳 等重点城市采暖季钢铁产能限产50%，高炉开工率因此大幅下滑。 中国工信部和环境保护部11月初联合下发通知，将开展京津冀及周边地区“2+26”城市 部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产 能限产50%，以推进京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。 调查结果并显示11月消费稳中有升。由于消费刚性作用，食品、生活用品和服务类消费 稳定，网络消费的快速增长，均对消费起到支撑作用。 申万宏源的李慧勇指出，10月社会消费品零售总额数据的大幅回落，其实与“双11”之 前的等待性消费有关，因此11月将出现大增的局面，“尽管地产链消费仍旧面临回落压力， 但在居民收入增速提升的背景下，我们仍然认为消费的改善值得期待。” 中国此前公布的11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显 示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位 运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场 原本担心的那么疲软。（完） 欲浏览数据页面，请点选 (发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良)