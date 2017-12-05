《分析师观点》台湾11月CPI年增率高于预期，惟低通膨令短期升息无望

路透台北12月5日 - 台湾主计总处周二公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期增0.35% ，高于市场预期年增0.26%，从上月年减0.32%的逾两年低位反弹。 11月CPI经季调后较上月增0.71%；11月趸售物价指数(WPI)较上年同期增1.57%，核心CPI较上年同期增1.3 0%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年11月 2017年10月 CPI（较上年同期） +0.35 -0.32 路透调查（较上年同期） +0.26 -- CPI（较上月，经季节调 +0.71 +0.38 整） 核心CPI（较上年同期） +1.30 +1.13 WPI（较上年同期） +1.57 +1.58 **市场评论** --日盛证券分析师 苏子承： 目前CPI处于季节性的循环，由于去年同期比较基期已上扬，景气已回温，因此翻正就是好现象。第三季G DP消费未大幅增长，显示需求端强度仅属温和。我们估算今年CPI年增率为0.8-0.9%，明年则为1.0-1.1%，明 年升息时间点应该在6月，预计仅升一次。至于年底还会不会升，要看届时对2019年CPI的预估。 --第一金投顾分析师 留政钰： 11月CPI年增率虽已翻正，还是有点低。前11个月平均才0.57%，WPI也只有0.95%，虽然短期油价上扬，但 因台币持续强势，再加上投资偏弱，也无法藉由内需带动通膨升温。在CPI仍相当温和环境下，央行可能要到 明年6月才有机会升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收高4.3分，报29.993。 --台湾加权股价指数收跌0.79%，至10,566.85点。 --指标10年期公债106/9期二度增额券殖利率收跌0.91基点报0.9819%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连五季按兵不动。 --台湾主计总处11月上调今、明年经济成长率预估值至2.58%及2.29%；同时略下调今年通膨率预估至0.62 %，明年则上调至0.96%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)