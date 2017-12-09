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新闻稿：中国11月CPI同比上涨1.7%，前11月同比升1.5%--国家统计局
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December 9, 2017 / 3:01 AM / in a day

新闻稿：中国11月CPI同比上涨1.7%，前11月同比升1.5%--国家统计局

2 分钟阅读

路透北京12月9日 - 以下为中国国家统计局周六公布的“2017年11月份居民消费价格同比上涨1.7%”新闻稿全文：

2017年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨3.1%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。 　　11月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市和农村均持平；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格下降0.1%。 　　一、各类商品及服务价格同比变动情况 　　11月份，食品烟酒价格同比下降0.2%，影响CPI下降约0.05个百分点。其中，鲜菜价格下降9.5%，影响CPI下降约0.25个百分点；畜肉类价格下降4.8%，影响CPI下降约0.23个百分点（猪肉价格下降9.0%，影响CPI下降约0.25个百分点）；蛋类价格上涨5.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.06个百分点；水产品价格上涨3.2%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 　　11月份，其他七大类价格同比均上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨7.0%、2.8%和2.0%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨1.7%和1.5%，交通和通信、衣着价格分别上涨1.3%和1.2%。 　　二、各类商品及服务价格环比变动情况 　　11月份，食品烟酒价格环比下降0.3%，影响CPI下降约0.09个百分点。其中，鲜菜价格下降4.8%，影响CPI下降约0.12个百分点；水产品价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.3%，影响CPI下降约0.01个百分点（猪肉价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点）；鲜果价格上涨2.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点；蛋类价格上涨1.8%，影响CPI上涨约0.01个百分点。 　　11月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，衣着、交通和通信价格均上涨0.5%，居住、医疗保健价格均上涨0.2%，生活用品及服务价格上涨0.1%；教育文化和娱乐价格下降0.5%；其他用品和服务价格持平。（完）

欲浏览原文请点选：here (整理 张喜良; 审校 沈燕)

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