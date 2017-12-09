《分析师观点》中国11月CPI和PPI涨幅回落，平稳物价为降杠杆提供空间

路透北京12月9日 - 中国国家统计局周六公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%，低于路透调查预估中值的1.8%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.8%，亦低于路透调查预估中值5.9%。

分析师认为，11月CPI和PPI同比涨幅双双回落，显示通胀压力有所放缓，而PPI在高基数影响下也会有所回落，预计12月PPI会延续回落态势，相对平稳的物价走势亦为中国继续降杠杆提供了良好的空间。

统计局数据显示，11月CPI环比持平，路透调查预估中值升0.1%；PPI环比上涨0.5%；11月CPI中的食品价格同比下降1.1%，非食品价格同比上涨2.5%。

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11月详细数据：

--CPI同比上涨1.7%（路透调查中值为上涨1.8%）

--PPI同比上涨5.8%（路透调查中值为上涨5.9%）

--CPI环比持平（路透调查中值为升0.1%），PPI环比上涨0.5%

--CPI中食品价格同比下降1.1%，非食品价格同比上涨2.5%

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以下为分析师评论摘要：

--中金固收陈健恒、田昕明：通胀压力放缓，美国若加息，中国未必跟随

11月份CPI和PPI同比都有所回落，显示通胀压力有所放缓。明年CPI压力不大，今年CPI的压力主要来自服务价格，尤其是医改导致的医疗服务价格跳升，但这个影响是一次性的，随着全国大部分省份都已经实施了医改，明年这块影响会消退。而食品目前整体较为平稳，一般食品上涨周期是从下半年启动的，下半年食品CPI不大涨，明年上半年就不会大涨。基数效应下，预计明年CPI在略高于2.0%水平运行，通胀压力不太值得担忧。

而且PPI在高基数影响下也会有所回落。传统货币政策工具主要是调控经济和通胀周期，通胀压力不大的情况下，中国未必会跟随美联储加息。而中国的市场化利率（货币市场利率和债券利率）已经升高较多，从这个角度而言，通过上调政策利率引导市场利率上升的意义也不大。

12月食品环比一般季节性上涨，由于本月数据披露较早，当前12月的高频数据仍比较有限，就目前披露数据来看，鲜菜价格有所上行，反季水果也出现明显上涨，但并未超出季节性，考虑到今年过年较晚，12月价格上行压力或较弱，我们预计12月CPI可能持平于1.7%。

PPI环比涨幅收窄，建材与能源是上涨主因。考虑到去年12月份基数仍较高，我们认为12月PPI同比将继续回落至4.7%左右的水平，同时PPI的高基数将持续到明年2月，在此期间PPI会出现持续的回落。

--海通证券宏观分析师 姜超、梁中华：

防风险控杠杆，货币政策难松。往前看，尽管短期冬季环保限产对PPI有一定支撑，但考虑到需求端地产基建走弱，基数抬升，PPI仍趋下行。下游来看，PPI涨价向CPI传导幅度有限，猪价疲弱，医疗服务类价格环比涨幅趋缓，明年CPI或前高后低，整体仍将处于温和区间。近日中央政治局会议将防风险、控杠杆作为三大攻坚战之一，预示货币政策难松，货币紧平衡下通胀压力不大。

11月CPI微降。11月CPI环比走平，同比回落至1.7%。尽管牛羊肉、鸡蛋、鲜果价格环比上涨，但菜价大降，水产、猪肉价格也有回落，食品价格环比下降0.5%，同比跌幅扩大至1.1%；能源类消费品价格继续上涨，服装换季涨价，非食品环比涨0.1%，同比升至2.5%。

预测12月CPI小升。12月以来猪价、菜价均有回升，农业部发布的农产品批发价格指数环比上涨1.5%，预测12月CPI同比或小升至1.9%。

11月PPI回落。11月PPI环比上涨0.5%，同比回落至5.8%。从行业来看，油气开采、黑金冶炼加工价格环比涨幅扩大，石油加工、化学原料和制品、非金属矿制品涨幅回落，造纸和纸制品环比由升转降。涨幅贡献依然主要来自上中游行业，生产资料价格同比仍在7.5%高位，而生活资料仅0.6%，反映上游涨价主要来自去产能、环保限产带来的供给收缩，而下游需求在走弱。

预测12月PPI续降。12月以来钢价续涨，煤价小幅回升，但国际油价有所走弱，考虑到去年基数的抬升，预测12月PPI同比涨幅或继续回落至4.0%。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：

11月CPI同比、PPI同比增速都出现回落，其中CPI同比略低于市场一致预期，PPI同比与预期值持平。蔬菜是CPI同比最大拖累项，同比从10月的0.32%降到-9.5%，拉低CPI同比0.25个百分点。猪肉项虽然继续拖累，但同比跌幅有所收窄。非食品项同比继续上升到2.5%，由于油价上涨，交通与通信项贡献较多增量。

PPI同比从6.9%大幅回落到5.8%，但在预期之内，也与PMI两个价格分项走势一致。生产与生活资料同比均回落，但分化依然严重。从生产资料内部看，加工工业同比在持续6个月上涨后，再度回落，显示涨价传导并不强。

往后看，随着蔬菜影响的减弱，预计12月CPI同比将回升至1.8%。在环保限产的影响下，钢材价格保持强势，煤炭价格也有所上升。但在去年的高基数之下，预计12月PPI同比将回落至4.5%。

--华泰证券宏观李超团队：

11月PPI同比+5.8%与我们预测完全一致，环保限产边际影响仍在。我们认为环保限产政策将持续对工业生产价格产生边际影响，年内PPI环比涨幅可能均为正。11月原油、有色、化工等行业PPI环比涨幅仍为正，受近期油价上涨影响，原油开采业PPI环比涨幅扩大；从生产资料大类来看，11月采矿-原材料-加工业PPI环比分别上涨+1.7%、+1.0%、+0.3%，环比涨幅均低于前值、但仍维持为正。环保限产的边际影响仍然存在，周期股行情仍有持续性基础，我们判断12月PPI环比涨幅可能继续较11月份回落、但仍然为正。我们预计2017全年PPI同比增速均值在+6.3%左右。

11月CPI同比+1.7%，菜价同比下跌主要受去年同期基数较高的影响。预计2017年12月~2018年1月鲜菜CPI同比增速可能继续维持为负，但由于今年2-4月的菜价基数较低，明年2-4月鲜菜CPI同比可能转为正增长。在国际油价上涨的带动下，国内成品油价格也迎来上调，对非食品CPI形成一定支撑。我们预计今年12月非食品CPI同比增速继续持稳。

预计2018年PPI-CPI剪刀差将缩窄，有利于中游行业盈利改善。油价近期的快速上涨更多是受到地缘政治和投机等暂时性因素的影响，全球经济需求只是温和复苏，短期看不到油价大幅上涨的逻辑。我们判断明年PPI中枢将较今年显著回落。考虑到环保限产可能对猪肉供给逐渐产生负面影响、今年2-4月菜价基数较低等因素，明年食品端的温和涨价预期可能成为推动CPI中枢上行的重要因素。PPI-CPI的剪刀差缩窄，将有利于成本的上涨向下游行业转嫁，有助于中游行业的盈利改善。我们认为工业企业的盈利改善持续性仍然较强。

猪价和油价是未来通胀最需关心的两大变量。我们认为未来通胀最需关心的两大变量是猪价和油价。本轮猪价同比在2016年5月见顶、今年6月见底。由于猪肉供给暂时未反映环保限产政策的冲击、同时猪粮比价仍处于盈利区间，猪肉价格暂时没有大幅上涨的动能。我们认为环保限产对猪肉供给的影响可能有一定的滞后性，综合考量猪肉CPI的翘尾因素，我们维持明年上半年猪肉CPI同比跌幅温和收窄、同比最快到明年年中转正的预判。

油价是明年通胀重要的潜在影响变量，根据我们的情景分析，如果明年油价中枢超预期上行到75美元左右，CPI中枢可能显著上移、单月同比可能升破+3%。如果明年油价中枢维持在当前的65美元左右，我们中性预计2018全年CPI中枢可能温和上行到+2.5%左右。

**相关背景**

--中共中央政治局12月8日召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。

--中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

--中国国家信息中心经济预测部发布报告称，2017年中国经济形势好于预期，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体呈现出好中趋稳态势，预计全年GDP（国内生产总值）增长6.8%左右。报告并建议，2018年GDP增速预期调控目标为6.5%左右。

--中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军称，中国经济仍将面临较大下行压力，有可能在明年初一季度反应出来。

--国际货币基金组织(IMF)公布的报告中指出，中国应将金融稳定的重要性置于发展目标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升，尤其是地方政府的债务水平。

--中国央行发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策，密切关注流动性形势和市场预期变化，加强预调微调和与市场沟通，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。

--中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。（完） (发稿 路透中文新闻部；整理 沈燕；审校 张喜良)