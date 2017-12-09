新闻稿：中国11月CPI、PPI同比涨幅均有所回落--国家统计局数据解读

路透北京12月9日 - 以下为中国国家统计局周六公布的“2017年11月份CPI、PPI同比涨幅均有所回落--国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年11月份CPI和PPI数据”新闻稿全文： 国家统计局今天发布的2017年11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比持平，同比上涨1.7%；PPI环比上涨0.5%，同比上涨5.8%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读。 一、居民消费价格环比持平，同比涨幅回落 从环比看，CPI基本平稳。食品价格下降0.5%。其中，鲜菜价格下降4.8%，主要原因是11月份除个别寒冷地区外大部分地区气温变化温和，利于蔬菜生产和储运，市场供应相对充足；水产品和猪肉价格分别下降1.3%和0.8%，上述三项合计影响CPI下降约0.16个百分点。因冬季需求增加，牛、羊肉价格分别上涨0.4%和2.0%；鸡蛋价格上涨2.1%；鲜果价格上涨2.1%，上述四项合计影响CPI上涨约0.05个百分点。非食品价格上涨0.1%。其中，能源价格继续上涨，汽油和柴油价格分别上涨3.3%和3.8%；服装换季，价格上涨0.7%，上述三项合计影响CPI上涨约0.10个百分点。 从同比看，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点。食品价格下降1.1%，降幅比上月扩大0.7个百分点，影响CPI下降约0.23个百分点。其中，猪肉价格下降9.0%，影响CPI下降约0.25个百分点。非食品价格上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.96个百分点。其中，医疗保健类价格上涨7.0%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.0%。 据测算，在11月份1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，比上月回落0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。 二、工业生产者出厂价格涨幅回落 从环比看，PPI涨幅比上月回落0.2个百分点。生产资料价格上涨0.6%，比上月回落0.3个百分点；生活资料价格上涨0.1%，与上月涨幅相同。从主要行业看，涨幅扩大的有石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业，分别上涨6.2%和0.5%；涨幅回落的有石油加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业，分别上涨1.9%、1.4%和1.3%；由升转降的有造纸和纸制品业，下降0.2%；煤炭开采和洗选业由升转平。 从同比看，PPI涨幅比上月回落1.1个百分点。生产资料价格上涨7.5%，比上月回落1.5个百分点；生活资料价格上涨0.6%，比上月回落0.2个百分点。在主要行业中，涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨20.3%，比上月扩大3.8个百分点。涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨23.9%，比上月回落6.9个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨14.4%，回落5.6个百分点；石油加工业，上涨13.8%，回落1.7个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨8.6%，回落11.1个百分点。上述五大行业合计影响PPI同比上涨约3.27个百分点，占总涨幅的56.4%。 据测算，在11月份5.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.7个百分点，新涨价因素约为4.1个百分点。（完）

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