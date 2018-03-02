日本个股：日本邮政11亿美元收购基金计划与KKR等业者合作投资-高管

路透东京3月1日 - 日本邮政一名集团高管表示，该公司新的11亿美元私募股权基金计划与KKR、黑石及Permira等国际级股权收购公司合作，投资于日本及海外的公司。

日本邮政集团1月时宣布，正在筹设一个私募股权基金投资公司，名为日本邮政投资公司(Japan Post Investment Corporation)，起始规模为1,200亿日圆(11.2亿美元)。

此举暗示日本邮政将更加致力于另类投资，因在利率持续偏低的环境下，旗下银行事业日本邮政银行面临不断下滑的报酬；日本邮政银行将提供这档基金的种子资金。

日本邮政投资公司社长清水时彦表示，收购投资人正寻找联合投资者，因他们正试图将投资规模扩大至超越其基金能力范围。

“举例来说，贝恩资本(Bain Capital)正在收购东芝旗下芯片事业，这笔投资是和其他投资人合作，”清水时彦称。“贝恩资本仅投资相当有限的金额。”

清水时彦称，第一档基金将进行至少10笔投资，这些投资只会与其他私募股权公司合作，其中也包括国内业者。

他指出，各笔投资的金额可能介于20亿至150亿日圆之间，他并称日本邮政投资公司的目标是拿下各个标的公司约15%的投票股权。(完) (编译 张明钧;审校 李婷仪)