新闻稿：中国11月末M2同比增9.1%，当月新增人民币贷款1.12万亿--央行

路透上海12月11日 - 以下为中国人民银行周一公布的“2017年11月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长9.1%，狭义货币增长12.7%

11月末，广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。

二、11月份人民币贷款增加1.12万亿元，外币贷款增加104亿美元

11月末，本外币贷款余额125.05万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额119.55万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和0.2个百分点。当月人民币贷款增加1.12万亿元，同比多增3281亿元。分部门看，住户部门贷款增加6205亿元，其中，短期贷款增加2028亿元，中长期贷款增加4178亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5226亿元，其中，短期贷款增加197亿元，中长期贷款增加4275亿元，票据融资增加385亿元;非银行业金融机构贷款减少169亿元。月末，外币贷款余额8332亿美元，同比增长3.8%。当月外币贷款增加104亿美元。

三、11月份人民币存款增加1.57万亿元，外币存款增加57亿美元

11月末，本外币存款余额170.08万亿元，同比增长9.5%。月末人民币存款余额164.9万亿元，同比增长9.6%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低1.2个百分点。当月人民币存款增加1.57万亿元，同比多增8780亿元。其中，住户存款增加1455亿元，非金融企业存款增加7181亿元，财政性存款减少378亿元，非银行业金融机构存款增加4372亿元。月末，外币存款余额7845亿美元，同比增长11.7%。当月外币存款增加57亿美元。

四、11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.92%，质押式债券回购月加权平均利率为3%

11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交79.32万亿元，日均成交3.61万亿元，日均成交比上年同期增长11.7%。其中，同业拆借日均成交同比下降10.8%，现券日均成交同比下降13.5%，质押式回购日均成交同比增长21.9%。

11月份同业拆借加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.1个和0.58个百分点；质押式回购加权平均利率为3%，分别比上月和上年同期高0.09和0.62个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3930亿元，直接投资人民币结算业务发生3226亿元

2017年11月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3023亿元、907亿元、1131亿元、2095亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完)

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