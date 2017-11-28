路透调查：中国11月官方制造业PMI料续降至51.4，四季度经济偏弱但仍属平稳

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项：中国11月官方制造业PMI * 公布时间：11月30日（周四）上午9时 * 路透预估中值：51.4；预估区间:51.0-52.4 路透北京11月28日 - 路透综合28家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI) 预计将继续回落至51.4，既有冬季天气寒冷的季节性因素影响，也显示环保限产政策对制造业的 影响持续存在，四季度经济或整体偏弱。 分析师指出，制造业生产端受环保限产持续影响较大；而需求端，一方面由于生产端偏中下游的企业受环 保限产影响导致对其上游需求有所回落，另一方面是冬季季节性规律导致的企业生产放缓，因此11月、12月的 PMI指数大概率是回落的。 “生产指数、订单指数可能全部回落，而且也不排除存在前期PMI走高，透支了后续动能的可能性。”国 开证券研究部副总经理杜征征称。 海通证券宏观分析师姜超也指出，11月以来的发电、粗钢产量等生产数据大幅下滑，预示11月中国制造业 PMI或继续回落。 中国工业和信息化部和环境保护部日前联合下发通知，将开展京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行 业2017-2018年秋冬季错峰生产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京津冀及周 边地区秋冬季环境空气质量持续改善。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月 10月 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 此前公布的中国10月官方非制造业和非制造业PMI双双下滑，市场认为这预示四季度经经济运行整体会偏 弱，杜征征就此分析，会偏弱但相对温和。偏弱主要是环保限产对生产端影响比较大，地产投资走势有一定不 确定性，财政支出节奏提前导致四季度基建投资难以保持高位等因素，但PPI维持高位，利于中上游企业业绩 改善。 他并强调，随着制造业朱格拉周期启动，设备更新、改造、重置支出加大；地产投资具有惯性，短期稳步 回落而非断崖式下滑可能性较大；今年企业盈利改善，对应税收、财政收入增加，也有利于未来财政支出的增 加，基建投资短期内还要起到支撑投资的重要作用，综合来看，这些都在支撑经济数据不会有太大的回落。 中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性 因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降 至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/乔艳红)