全球汇市：最近一周投机客美元净空仓增至12月中以来最高--CFTC/路透

路透纽约1月5日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至12月中以来最 高。 1月2日止当周，美元净空仓规模为46.2亿美元，此前一周约为4.6亿 美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美 元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要 货币的净仓位来计算。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为54.33亿美元，高 于之前一周的10.79亿美元。 美元净空仓规模在连续下降三周后反弹，凸显出市场对美元的负面人 气，尽管美国今年料将升息。 与此同时CFTC数据显示，投机客减持Cboe Global Markets的比特币 期货净空仓至1,688口，此前一周为1,801口。 比特币在过去几个月走势极为动荡。在12月7日Bitstamp平台上触及 略低于20,000美元的纪录高位后，比特币五日内即重挫超过40%至11,159. 93的低位。 比特币随后回稳，周五上涨逾10%至16,692美元。2017年 全年，比特币飙升超过1,300%，傲视所有资产。 “肯定有一些人认定2017年比特币的表现不会重演，而且将出现回落 ...”比特币行业网站Cryptocompare创始人Charles Hayter表示。 不过Hayter预期，比特币今年将延续震荡走势，但整个虚拟货币市场 将会扩张。 美元人气依旧低迷，分析师认为美元没有上行空间，因为诸如升息和 美国减税计划等利好消息都已被投资者所消化。 鉴于通胀率持续低迷，一些分析师对美联储今年能否实现三次升息也 没有什么信心。 最近一周美元指数收低0.1%，2017年全年下挫10%。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 39,592 44,269 空头仓位 161,358 160,355 净仓位 -121,766 -116,086 欧元(125,000欧元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 236,808 208,913 空头仓位 108,940 116,765 净仓位 127,868 92,148 英镑(62,500英镑为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 93,611 76,354 空头仓位 77,376 63,678 净仓位 16,235 12,676 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 24,984 31,959 空头仓位 41,216 45,861 净仓位 -16,232 -13,902 加元(100,000加元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 49,297 42,372 空头仓位 34,558 25,026 净仓位 14,739 17,346 澳元(100,000澳元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 45,175 38,210 空头仓位 65,201 51,849 净仓位 -20,026 -13,639 墨西哥披索(500,000披索为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 93,804 87,576 空头仓位 58,746 51,192 净仓位 35,058 36,384 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月2日当周 前一周 多头仓位 15,509 18,140 空头仓位 32,494 35,726 净仓位 -16,985 -17,586 (完) (编译 徐文焰；审校 汪红英)