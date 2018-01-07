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全球汇市：最近一周投机客美元净空仓增至12月中以来最高--CFTC/路透
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#亚洲
January 7, 2018 / 5:30 AM / 2 days ago

全球汇市：最近一周投机客美元净空仓增至12月中以来最高--CFTC/路透

3 分钟阅读

    路透纽约1月5日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周
五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至12月中以来最
高。
    
    1月2日止当周，美元净空仓规模为46.2亿美元，此前一周约为4.6亿
美元。路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美
元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要
货币的净仓位来计算。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为54.33亿美元，高
于之前一周的10.79亿美元。
    
    美元净空仓规模在连续下降三周后反弹，凸显出市场对美元的负面人
气，尽管美国今年料将升息。
    
    与此同时CFTC数据显示，投机客减持Cboe Global Markets的比特币
期货净空仓至1,688口，此前一周为1,801口。
    
    比特币在过去几个月走势极为动荡。在12月7日Bitstamp平台上触及
略低于20,000美元的纪录高位后，比特币五日内即重挫超过40%至11,159.
93的低位。
    
    比特币随后回稳，周五上涨逾10%至16,692美元。2017年
全年，比特币飙升超过1,300%，傲视所有资产。
    
    “肯定有一些人认定2017年比特币的表现不会重演，而且将出现回落
...”比特币行业网站Cryptocompare创始人Charles Hayter表示。
    
    不过Hayter预期，比特币今年将延续震荡走势，但整个虚拟货币市场
将会扩张。
    
    美元人气依旧低迷，分析师认为美元没有上行空间，因为诸如升息和
美国减税计划等利好消息都已被投资者所消化。
    
    鉴于通胀率持续低迷，一些分析师对美联储今年能否实现三次升息也
没有什么信心。
    
    最近一周美元指数收低0.1%，2017年全年下挫10%。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)      
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        39,592         44,269
 空头仓位       161,358        160,355
 净仓位        -121,766       -116,086
 
    欧元(125,000欧元为1口) 
             1月2日当周         前一周
 多头仓位       236,808        208,913
 空头仓位       108,940        116,765
 净仓位         127,868         92,148
 
    英镑(62,500英镑为1口)   
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        93,611         76,354
 空头仓位        77,376         63,678
 净仓位          16,235         12,676
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        24,984         31,959
 空头仓位        41,216         45,861
 净仓位         -16,232        -13,902
    
    加元(100,000加元为1口)   
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        49,297         42,372
 空头仓位        34,558         25,026
 净仓位          14,739         17,346
 
    澳元(100,000澳元为1口)
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        45,175         38,210
 空头仓位        65,201         51,849
 净仓位         -20,026        -13,639
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        93,804         87,576
 空头仓位        58,746         51,192
 净仓位          35,058         36,384
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
             1月2日当周         前一周
 多头仓位        15,509         18,140
 空头仓位        32,494         35,726
 净仓位         -16,985        -17,586
 
(完) (编译 徐文焰；审校 汪红英)

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