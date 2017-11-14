路透基点：华为启动12亿美元五年期期末一次性偿还贷款案--TRLPC

路透11月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，华为技术投资有限公司周一推出12亿美元五年期到期一次性偿还贷款案。

九家牵头行兼簿记行分别是澳新银行、法国巴黎银行(BNP Paribas)、西班牙对外银行(BBVA)、花旗、德国商业银行、星展银行(DBS)、荷兰国际集团(ING)、渣打银行和意大利裕信银行(UniCredit)。

贷款利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码95个基点。

承贷7,500万美元或以上的获得牵头行头衔，综合收益112个基点，前端费为85个基点。承贷5,000-7,400万美元的银行获主办行头衔，综合收益为109个基点，前端费70个基点。承贷2,500-4,900万美元的获得安排行头衔，综合收益为106个基点，前端费为55个基点。

银行会议定于周五在香港召开，回复截止日期为12月1日。

Huawei Technologies Cooperatief UA是借款方。所筹资金将用于一般运营目的。

华为上次进入银团贷款还是在2015年6月，当时筹措15亿美元五年期期末一次性偿还贷款，利率为较Libor加码115个基点，最高综合收益为140个基点。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)